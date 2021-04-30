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Altınordu 3-2 Tuzlaspor | Maç sonucu

TFF 1.Ligin 33.haftasında Altınordu, evinde Tuzlaspor'u konuk etti. Altınordu mücadeleyi 3-2 kazanarak play-off şansını sürdürdü.

Altınordu 3-2 Tuzlaspor | Maç sonucu

TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam etti. Bu kapsamda Altınordu ile Tuzlaspor kozlarını paylaştı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Burak Cansız, Cemil Tunç

Altınordu: Erhan Erentürk, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 42 Sinan Osmanoğlu), Kahraman Demirtaş, Rahmi Salih Kaya, Emre Nefiz (Dk. 80 Yusuf Can Esendemir), Furkan Çil, Oğulcan Ülgün, Metehan Mimaroğlu, Recep Aydın, Ahmet İlhan Özek (Dk. 75 Burak İnce), Hüsamettin Yener

Tuzlaspor: Angeler, Samet Asatekin (Dk. 85 Muhammed Sarıkaya), Yohou Dk. 81 Yasin Güreler), Arif Morkaya, Ferhat Öztorun, Pucko, Rotman, Gökcan Kaya, Ahmet Yazar (Dk. 81 Muhammed Gönülaçar), Alan (Dk. 71 Segbefia), Thuram (Dk. 71 Özgür Can Özcan)

Goller: Dk. 22 Kahraman Demirtaş, Dk. 36 ve 71 Hüsamettin Yener (Altınordu), Dk. 28 Pucko, Dk. 84 Özgür Can Özcan (Penaltıdan) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Yusuf Yalçın Arslan, Dk. 83 Metehan Mimaroğlu, Dk. 84 Ahmet İlhan Özek (Yedek kulübesinde) (Altınordu), Dk. 74 Rotman, Dk. 90+2 Segbefia (Tuzlaspor)

Tayfun Altuntaş
Editör
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