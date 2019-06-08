Altınordu açık kapı bıraktı

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Altınordu, iç transferde sözleşmesi sona eren 3 oyuncusuna açık kapı bıraktı.

CEO Barış Orhunbilge, serbest kalan kaptanlar Hasan, Sinan ve Berkay'la masaya oturdu. Stoperler Hasan, Sinan ve ön libero Berkay'a hizmetleri için teşekkür eden Barış Orhunbilge, "Sizin gibi oyunculara kapımız her zaman açık. Bizimle yola devam etmek istiyorsanız daha sonra siz bize bildirin. Biz yetiştirici bir kulübüz. Diğer kulüpler gibi yüksek ücretler ödeyemeyiz. Vereceğiniz kararı anlayışla karşılarız" mesajı verdi.

Görüşmede maddi konuların konuluşmadığı belirtildi. Askerlik görevlerini yapacak 3 futbolcu ilerleyen günlerde takımda kalıp kalmayacaklarını yönetime iletecek. Kırmızı-lacivertliler önümüzdeki günlerde serbest kalan kanat oyuncusu Sefa'yla da bir görüşme yapacak.

DHA