Spor Toto 1.Lig ’de futbol heyecanı 30.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu ile Adanaspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Altınordu- Adanaspor maçı canlı izle | Altınordu- Adanaspor maçı TRT Türk canlı yayın izle linki haberimizde...

ALTINORDU – ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında Altınordu ile Adanaspor arasında oynanan maç, 03 Nisan 2022 Pazar günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda saat 20.30'da başladı.

Zorlu maçı hakem Ö. Faruk Turtay yönetiyor. Turtay'ın yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Ogün Kamacı yapıyor.

ALTINORDU – ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE

ALTINORDU – ADANASPOR MAÇI TRT TÜRK CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında Altınordu ile Adanaspor arasında oynanan maç, TRT Türk kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Türk, Digiturk 61, D Smart 106, Kablo TV 106, Tivibu 46, Tele Dünya 67. kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALTINORDU – ADANASPOR MAÇI TRT TÜRK CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ALTINORDU İLK 11

1. ALİ EMRE YANAR

18. RIDVAN KOÇAK

88. YUSUF CAN ESENDEMİR

2. VOLKAN FINDIKLI

55. ERDİ DİKMEN

4. KUBİLAY AKTAŞ

9. AHMET İLHAN ÖZEK

25. KÜRŞAD SÜRMELİ

52. HÜSAMETTİN YENER

17. RECEP AYDIN

7. ŞEREF ÖZCAN

ADANASPOR İLK 11

1. BURAK ÇAPKINOĞLU

12. ISAAC DONKOR

23. EVREN KORKMAZ

69. YOHAN CEDRIC BENJAMIN ROCHE

99. FIRATCAN ÜZÜM

6. YOUSSEF AIT BENASSER

5. CELİL YÜKSEL

77. HIFSULLAH İSMAİL ERDOĞAN

20. THOMAS JAN PAUL BRUNS

53. EREN KARADAĞ

11. SAMUEL TETTEH