Altınordu- Adanaspor maçı canlı izle | Altınordu- Adanaspor maçı TRT Türk canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında Altınordu ile Adanaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Altınordu- Adanaspor maçı canlı izle | Altınordu- Adanaspor maçı TRT Türk canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de futbol heyecanı 30.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu ile Adanaspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Altınordu- Adanaspor maçı canlı izle | Altınordu- Adanaspor maçı TRT Türk canlı yayın izle linki haberimizde...
ALTINORDU – ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında Altınordu ile Adanaspor arasında oynanan maç, 03 Nisan 2022 Pazar günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda saat 20.30'da başladı.
Zorlu maçı hakem Ö. Faruk Turtay yönetiyor. Turtay'ın yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Ogün Kamacı yapıyor.
ALTINORDU – ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE
ALTINORDU – ADANASPOR MAÇI TRT TÜRK CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında Altınordu ile Adanaspor arasında oynanan maç, TRT Türk kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
TRT Türk, Digiturk 61, D Smart 106, Kablo TV 106, Tivibu 46, Tele Dünya 67. kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
ALTINORDU – ADANASPOR MAÇI TRT TÜRK CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
ALTINORDU İLK 11
1. ALİ EMRE YANAR
18. RIDVAN KOÇAK
88. YUSUF CAN ESENDEMİR
2. VOLKAN FINDIKLI
55. ERDİ DİKMEN
4. KUBİLAY AKTAŞ
9. AHMET İLHAN ÖZEK
25. KÜRŞAD SÜRMELİ
52. HÜSAMETTİN YENER
17. RECEP AYDIN
7. ŞEREF ÖZCAN
ADANASPOR İLK 11
1. BURAK ÇAPKINOĞLU
12. ISAAC DONKOR
23. EVREN KORKMAZ
69. YOHAN CEDRIC BENJAMIN ROCHE
99. FIRATCAN ÜZÜM
6. YOUSSEF AIT BENASSER
5. CELİL YÜKSEL
77. HIFSULLAH İSMAİL ERDOĞAN
20. THOMAS JAN PAUL BRUNS
53. EREN KARADAĞ
11. SAMUEL TETTEH