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  3. Altınordu - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Altınordu - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF. 1. Lig'in 22.haftasında Altınordu ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda Altınordu - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının yanıtları merak ediliyor.

Altınordu - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1.Lig'in 22 hafta maçında Altınordu ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Ev sahibi takım ligde 37 puanla 7.sırada yer alırken Adanaspor ise topladığı 25 puanla lig sıralamasında 12.sırada yer alıyor.

ALTINORDU - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Altınordu ile Adanaspor Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda 20 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Muhammet Yumak ve Ata Yıldırım yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gürel Uzuner olarak duyuruldu.

 SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altınordu - Adanaspor maçı saat 16.00'da oynanacak. Mücadele TRT Avaz'dan canlı olarak yayınlanacak.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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