Altınordu - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 14. hafta maçları oynanıyor. Haftanın ikinci maç gününde oynanacak Altınordu - Akhisarspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Haftanın en dikkat çekici maçları arasında yer alacak olan mücadeleyi milyonlarca futbolsever bekliyor. Bu sezon ligde, 13 maça çıkan Altınordu, 24 puanla 3. sırada bulunuyor. Akhisarspor ise 12 maçta 13 puan toplayarak 13. sırada yer alıyor. Bu ligde Akhisarspor toplamda 3 maçtır kaybediyor, toplamda 4 maçtır kazanamıyor. Peki, Altınordu - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ALTINORDU - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 14. hafta maçları oynanıyor. Ligde, Altınordu, Akhisarspor'u evinde ağırlıyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 13 Aralık Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Onur Özütoprak yönetecek. Onur Özütoprak'ın yardımcılıklarını ise Candaş Elbil ve Abdullah Uğur Sarı Curbay üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor. Altınordu - Akhisarspor maçı da, Pazar günü saat 13.30'da TRT Spor ve beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından naklen izlenebilecek.