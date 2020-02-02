Altınordu - Akhisarspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Altınordu'nun sahasında Akhisarspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, son 2 haftadır kazanma adına ortaya koydukları performansın geleceğe ışık tuttuğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıllara baktığımızda "Altınordu niye bu çıkışı yakalıyor" deniyordu. Bu sene de "Bu sefer yapamayacaklar" diye yorumlar yapılıyordu. Bugün oyuncu anlamında çok eksiğimiz vardı. Geçen haftadan ilk 11'de 7 değişiklik yaparak çıktık. Sahada oynamayanların bile sistemimize hazır olması bizim için önemliydi. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Maça iyi başladık ve golü erken bulduk. Bu dakikadan sonra topa sahip olarak oynamaya çalışsak da kaybettiğimiz toplar ister istemez ön alan baskısından geri çekilmemize neden oldu. Rakibimiz de özellikle sağ taraftan getirdiği ataklarla etkili olmaya çalıştı. Kazandığımız topları olumlu kullanabilseydik belki ilk yarıda maçı koparabilirdik. İkinci yarıda belli bir bölümde rakibimizin topa sahip olarak oynadığı dakikalar vardı. Bunu kırma anlamında kazandığımız toplarla değerlendiremediğimiz pozisyonlar vardı. Çok farklı bir skor elde edebilirsin. Rakibimizin de iyi pozisyonları vardı, kaptırdığımız toplar bize tehlike olarak dönüyordu. Kalecimiz Erhan'ın başarılı kurtarışlarıyla gol yemedik. Futbolcularımı kutluyorum, çok tempolu oynadık. Oyun sistemimizdeki başarıyı bugün de skora yansıttık. Ligin ikinci yarısından en çok puan toplayan takımlardan biri olacağız. Son 11 haftada sadece 1 mağlubiyet aldık. Günü kurtarmaya değil geleceği yapılandırmaya çalışıyoruz. Belki kaybettiğimiz maçlar oldu ama oyun sistemimizden taviz vermemeye çalışıyoruz. Bu sistem başarıyı getirecektir, yıllarca böyle oldu yine böyle olacaktır. Sezon sonunda da bir çok futbolcumuzun tekrar gündeme geleceğini ve isimlerinin büyük kulüplerle anılacağını söyleyebilirim" dedi.

Yeni transferler skora katkı verdi

Hüseyin Eroğlu, yeni transferin takıma hemen uyum sağlaması hakkında şunları söyledi:

"Belki yıllardan beridir ara transfer döneminde bu kadar fazla transfer yapmamıştık. Sezonun başında yapmadıklarımızı ara transferde yaptık. Bildiğimiz ve takip ettiğimiz oyunculardı. Gelen oyuncularımıza ilk günden itibaren teorik eğitimle başlayıp ana felsefemizi anlatıyoruz ve sahada uygulamasını gösteriyoruz. Belki çok kısa sürede sahada gerçekleşmiyor ama onlar da bize hemen uyum sağlıyor. Bugün de bu net bir şekilde ortaya çıktı. Biz antrenörlerin de görevi bu çocuklar en iyi şekilde sahaya hazırlanması ve onlardan verin alınması."

"Sonuna kadar uğraşımızdan taviz vermeyeceğiz"

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise çarşamba günü göreve geldiğini belirterek, "Sahaya çıkarken oyuncularıma uyarılarda bulundum, karşınızda eğitilmiş bir grup olacak, futbol bir takım oyunudur, bu işin genci yaşlısı olmaz diye. Altınordu'yu tebrik ediyorum. Maçta dönem dönem kırılma noktaları vardı. İlk yarıda baskılı oynarken onlar 6. dakikada golü buldu. Sonrasında skoru değiştirelim diye verdiğimiz uğraş verdik. 43. dakikada inanılmaz bir gol var. Gol atmak veya yemek oyun tarzınızı değiştiriyor. İkinci yarıda yine hemen başında denilebilecek bir dakikada kalemizde golü gördük. Bu dakikadan sonra yaptığımız değişikliklerle farklı bir oyun formatına döndük ve daha ofansif oynamayı amaçladık. Maalesef tüm uğraşlarımız yerini bulmadı. Maalesef takımı maç kaybederek tanıyoruz. Gönül isterdi ki buradan alacağımız puan önümüzdeki haftalardaki çalışmalarımızı daha pozitif etkilesin. Diğer maçların skorlarına baktığımda rakiplerimiz de puan kaybetmiş, bu biraz bizi teselli etti. Niyetimiz 1 veya 2. olarak Süper Lig'e çıkmak ama öncelikle Play-off'ta kalmak durumundayız. Bu akış içerisindeki bizim bu oyun tarzıyla ligde sıkıntı yaşayacağımız ortada. Bu yüzden oyuncularımızla hemen haftanın ilk antrenmanında bir konuşma yapacağım. Deneyimli olmak bir avantaj, bu sıkıntılı durumdan çıkabilecek potansiyelimiz var. Hafta içerisinde yaptığımız çağrıya taraftarımız cevap verdi ve buraya geldiler, onlara çok teşekkür ediyorum. Onlarla "Akhisar'daki maçlarda lütfen tribünleri dolduralım, bu zor zamanda taraftar olmak çok önemlidir" diye konuşmuştum. İnşallah ona da cevap verirler. Bizden beklenti büyük, herkes takım çıksın istiyor. Sonuna kadar uğraşımızdan taviz vermeyeceğiz. Oyuncularımız arasında bu uğraşa cevap vermeyenler olursa tabii ki onlara da gerekli cevabı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA