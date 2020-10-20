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Altınordu - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de 6. hafta maçları oynanıyor. 6. haftada Altınordu ile Altay karşı karşıya gelecek. Peki, Altınordu - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Altınordu - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de 6. hafta maçları başlıyor. Hafta içi oynanacak maçların arasında Altınordu - Altay maçı bulunuyor. Galibiyet için sahaya çıkacak olan iki takımda, 3 puan peşinde. Bu sezon ligde 5 maç sonunda 9 puana ulaşan Altınordu, 6. sırada yer alıyor. Altay ise çıktığı 5 maçta 10 puan toplayarak 3. sırada bulunuyor. Ligde 3 maçtır üst üste kazanan Altay, galibiyet serisine devam etmek istiyor. Peki, Altınordu - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Altınordu - Altay maçı, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem, Hakan Ceylan düdük çalacak. Hakan Ceylan'ın yardımcılıklarını ise Yusuf Bozdoğan ve Sezgin Çınar yapacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. Altınordu - Altay mücadelesi de 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.

Onur Çelik
Spor Editörü


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