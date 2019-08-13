Altınordu Anıl'ı bırakmadı

TFF 1'inci Lig'de yeni sezonun ilk haftasında pazar günü Bolu'da Hatayspor'la karşılaşacak Altınordu'da forma giyen sol kanat Anıl Koç'a ligin yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor talip oldu. Menajerler aracılığıyla Altınordulu yöneticilerle temasa geçen Erzurum temsilcisinin Anıl için 400 bin TL bonservis ücreti teklif ettiği öğrenilirken, bu teklifi düşük bulan İzmir ekibi gurbetçi oyuncuyu kadroda tutma kararı aldı.

Geçen sezon kırmızı-lacivertli formayla 9 kez rakip fileleri sarsarak dikkat çeken Anıl Koç, yeni sezonda da Altınordu'nun gol yollarındaki en önemli kozlarından biri olacak. Altınordu, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Anıl'a kontrat uzatmayı teklif edecek. Yönetim, 24 yaşındaki futbolcunun 2019-20 sezonunda yıldızını parlatarak gelecek yıl kulübe ciddi bir bonservis ücreti kazandırıp yuvadan uçmasını planlıyor.

BİLET FİYATLARI BELİRLENDİ

Altınordu'da yeni sezon iç saha maçlarının bilet fiyatları belli oldu. VIP bilet 100 TL, VIP kombine 1000 TL, numaralı tribün 25, konuk seyirci 20, kombine ise 300 TL olarak açıklandı. Kombine biletlerinin Ziraat Türkiye Kupası'nda da geçerli olacağı belirtildi.

DHA