Altınordu - Ankara Keçiörengücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 11. hafta maçında Altınordu, Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 11. hafta maçında Altınordu, Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Altınordu ve Ankara Keçiörengücü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 11. hafta maçında Altınordu sahasında Ankara Keçiörengücü ile 06.12.2020 16:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Altınordu - Ankara Keçiörengücü maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Altınordu Ankara Keçiörengücü Maçının Özeti için Tıklayın
Altınordu Ankara Keçiörengücü Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.12.2020 16:00
Altınordu Ankara Keçiörengücü Maçının Hakemleri
Atilla Karaoğlan(hakem), Oğuz Kağan Çalışır(1. Yardımcı Hakem), Kemal Elmas(2. Yardımcı Hakem), Serkan Önsal(dördüncü Hakem)
Altınordu İlk 11
1. Erhan Erentürk, 26. Furkan Metin, 3. Ufuk Budak, 90. Sinan Osmanoğlu, 88. Yusuf Can Esendemir, 8. Oğulcan Ülgün, 18. Alper Tursun, 24. Furkan Çil, 10. Ahmet Dereli, 17. Burak İnce, 7. Metehan Mimaroğlu
Yedekler
16. Mertcan Dağlı, 5. Muhammed Mert, 6. Muzaffer Kocaer, 11. Oğuzhan Akgün, 20. Kahraman Demirtaş, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 25. Birhan Vatansever, 37. Yiğithan Güveli, 52. Hüsamettin Yener, 82. Emre Oymak
Teknik Sorumlu
Hüseyin Eroğlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Ahmet Dereli 26.dk, Sarı Kart Muzaffer Kocaer 90+2.dk
Oyundan Çıkanlar
Metehan Mimaroğlu 76.dk, Alper Tursun 38.dk, Ahmet Dereli 66.dk, Ufuk Budak 76.dk, Burak İnce 46.dk
Oyuna Girenler
Muzaffer Kocaer 76.dk, Oğuzhan Akgün 38.dk, Hüsamettin Yener 66.dk, Yusuf Yalçın Arslan 76.dk, Muhammed Mert 46.dk
Ankara Keçiörengücü İlk 11
71. Metin Uçar, 4. Samet Akaydin, 44. Mert Kula, 28. Soner Gönül, 19. Abdulkadir Korkut, 25. Uğur Utlu, 8. Burak Aydın, 14. İrfan Akgün, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 9. Arb Manaj
Yedekler
13. Muhammed Birkan Tetik, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 45. Famoussa Kone, 11. Joseph Dodoo, 16. Ogün Bayrak, 5. Süleyman Olgun, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 88. Ilır Mustafa
Teknik Sorumlu
Hamdi Yılmaz
Goller
Burak Aydın,24.dk (p), Burak Aydın,56.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Abdulkadir Korkut 36.dk, Sarı Kart Joseph Dodoo 90+4.dk
Oyundan Çıkanlar
Burak Aydın 71.dk, İrfan Akgün 64.dk, Barış Alper Yılmaz 71.dk, Cem Ekinci 83.dk, Arb Manaj 71.dk
Oyuna Girenler
Ilır Mustafa 71.dk, Süleyman Olgun 64.dk, Joseph Dodoo 71.dk, Boubacar Dıalıba Dıabang 83.dk, Famoussa Kone 71.dk
TFF 1. Lig 11.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Ankara Keçiörengücü
|12
|7
|3
|2
|20
|9
|24
|11
|2
|Altınordu
|12
|7
|2
|3
|17
|13
|23
|4
|3
|Adana Demirspor
|11
|6
|3
|2
|21
|9
|21
|12
|4
|Tuzlaspor
|11
|6
|3
|2
|19
|16
|21
|3
|5
|Samsunspor
|11
|5
|5
|1
|15
|9
|20
|6
|6
|Giresunspor
|12
|5
|5
|2
|16
|13
|20
|3
|7
|İstanbulspor
|11
|5
|3
|3
|17
|11
|18
|6
|8
|Altay
|11
|5
|2
|4
|17
|11
|17
|6
|9
|Bursaspor
|12
|4
|2
|6
|20
|22
|14
|-2
|10
|Balıkesirspor
|11
|4
|2
|5
|12
|15
|14
|-3
|11
|Menemenspor
|11
|3
|4
|4
|12
|15
|13
|-3
|12
|Ümraniyespor
|12
|3
|4
|5
|14
|20
|13
|-6
|13
|Akhisarspor
|12
|3
|4
|5
|9
|16
|13
|-7
|14
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|15
|Bandırmaspor
|12
|3
|3
|6
|14
|15
|12
|-1
|16
|Boluspor
|11
|2
|4
|5
|11
|14
|10
|-3
|17
|Ankaraspor
|11
|2
|2
|7
|7
|17
|8
|-10
|18
|Eskişehirspor
|12
|0
|4
|8
|5
|24
|4
|-19
TFF 1. Lig 11.Hafta Fikstür
|28.11.2020
|İstanbulspor
|1-1
|Giresunspor
|28.11.2020
|Akhisarspor
|0-1
|Osmanlıspor FK
|28.11.2020
|Altay
|3-1
|Bursaspor
|28.11.2020
|Ümraniyespor
|0-2
|Menemenspor
|29.11.2020
|Samsunspor
|2-0
|Tuzlaspor
|29.11.2020
|Eskişehirspor
|0-2
|Altınordu
|29.11.2020
|Bandırmaspor
|1-0
|Balıkesirspor
|29.11.2020
|Ankara Keçiörengücü
|1-0
|Adana Demirspor
|30.12.2020
|Adanaspor
|Boluspor