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Altınordu - Ankara Keçiörengücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 11. hafta maçında Altınordu, Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Altınordu - Ankara Keçiörengücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 11. hafta maçında Altınordu, Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Altınordu ve Ankara Keçiörengücü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 11. hafta maçında Altınordu sahasında Ankara Keçiörengücü ile 06.12.2020 16:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Altınordu - Ankara Keçiörengücü maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Altınordu Ankara Keçiörengücü Maçının Özeti için Tıklayın

Altınordu Ankara Keçiörengücü Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.12.2020 16:00

Altınordu Ankara Keçiörengücü Maçının Hakemleri

Atilla Karaoğlan(hakem), Oğuz Kağan Çalışır(1. Yardımcı Hakem), Kemal Elmas(2. Yardımcı Hakem), Serkan Önsal(dördüncü Hakem)

ALTINORDUAltınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 26. Furkan Metin, 3. Ufuk Budak, 90. Sinan Osmanoğlu, 88. Yusuf Can Esendemir, 8. Oğulcan Ülgün, 18. Alper Tursun, 24. Furkan Çil, 10. Ahmet Dereli, 17. Burak İnce, 7. Metehan Mimaroğlu

Yedekler

16. Mertcan Dağlı, 5. Muhammed Mert, 6. Muzaffer Kocaer, 11. Oğuzhan Akgün, 20. Kahraman Demirtaş, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 25. Birhan Vatansever, 37. Yiğithan Güveli, 52. Hüsamettin Yener, 82. Emre Oymak

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Ahmet Dereli 26.dk, Sarı Kart Muzaffer Kocaer 90+2.dk

Oyundan Çıkanlar

Metehan Mimaroğlu 76.dk, Alper Tursun 38.dk, Ahmet Dereli 66.dk, Ufuk Budak 76.dk, Burak İnce 46.dk

Oyuna Girenler

Muzaffer Kocaer 76.dk, Oğuzhan Akgün 38.dk, Hüsamettin Yener 66.dk, Yusuf Yalçın Arslan 76.dk, Muhammed Mert 46.dk

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜAnkara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 4. Samet Akaydin, 44. Mert Kula, 28. Soner Gönül, 19. Abdulkadir Korkut, 25. Uğur Utlu, 8. Burak Aydın, 14. İrfan Akgün, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 9. Arb Manaj

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 45. Famoussa Kone, 11. Joseph Dodoo, 16. Ogün Bayrak, 5. Süleyman Olgun, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 88. Ilır Mustafa

Teknik Sorumlu

Hamdi Yılmaz

Goller

Burak Aydın,24.dk (p), Burak Aydın,56.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Abdulkadir Korkut 36.dk, Sarı Kart Joseph Dodoo 90+4.dk

Oyundan Çıkanlar

Burak Aydın 71.dk, İrfan Akgün 64.dk, Barış Alper Yılmaz 71.dk, Cem Ekinci 83.dk, Arb Manaj 71.dk

Oyuna Girenler

Ilır Mustafa 71.dk, Süleyman Olgun 64.dk, Joseph Dodoo 71.dk, Boubacar Dıalıba Dıabang 83.dk, Famoussa Kone 71.dk

TFF 1. Lig 11.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Ankara Keçiörengücü127322092411
2Altınordu127231713234
3Adana Demirspor116322192112
4Tuzlaspor116321916213
5Samsunspor11551159206
6Giresunspor125521613203
7İstanbulspor115331711186
8Altay115241711176
9Bursaspor12426202214-2
10Balıkesirspor11425121514-3
11Menemenspor11344121513-3
12Ümraniyespor12345142013-6
13Akhisarspor1234591613-7
14Adanaspor93331310123
15Bandırmaspor12336141512-1
16Boluspor11245111410-3
17Ankaraspor112277178-10
18Eskişehirspor120485244-19

TFF 1. Lig 11.Hafta Fikstür

28.11.2020İstanbulspor1-1Giresunspor
28.11.2020Akhisarspor0-1Osmanlıspor FK
28.11.2020Altay3-1Bursaspor
28.11.2020Ümraniyespor0-2Menemenspor
29.11.2020Samsunspor2-0Tuzlaspor
29.11.2020Eskişehirspor0-2Altınordu
29.11.2020Bandırmaspor1-0Balıkesirspor
29.11.2020Ankara Keçiörengücü1-0Adana Demirspor
30.12.2020Adanaspor Boluspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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