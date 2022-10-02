Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 7.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Altınordu- Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle | Altınordu- Ankara Keçiörengücü maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ALTINORDU - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 7.haftasındaki Altınordu - Ankara Keçiörengücü maçı 2 Ekim 2022 Pazar günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 19.00'da başlayan maçı hakem Murat Erdoğan yönetiyor. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Murat Temel yapıyor.

Haberin Devamı

ALTINORDU - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

ALTINORDU - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 7.haftasındaki Altınordu- Ankara Keçiörengücü maçı TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ALTINORDU - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ