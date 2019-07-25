Altınordu - Ankaragücü: 2-2

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Erzurum kampındaki üçüncü hazırlık maçında Süper Lig temsilcisi Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan müsabakada İzmir temsilcisi iki kez öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Altınordu'nun gollerini 4'üncü dakikada Fatih Aktay, 66'ncı dakikada Burak İnce atarken, Ankaragücü'nün gollerini 8'inci dakikada Dever Orgill, 68'inci dakikada İlhan Parlak kaydetti.

Bu arada özel maçta Ankaragücü centilmenlik örneği sergiledi. Karşılaşmanın 82'nci dakikasında Ankaragücü'nden Kitsiou Stelios'un yaptığı faul sonrasında Altınordulu Caner Aktaş oyuna devam edemedi. Altınordu'nun oyuncu değişikliği hakkını doldurması nedeniyle Ankaragücü Teknik Direktörü Aykan Atik, deneyimli futbolcu İlhan Parlak'ı oyundan alarak takımına maçı 10 kişi tamamlattı.

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DHA