Her geçen hafta şampiyonluk mücadelesinin zevkinin arttığı TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 14. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Altınordu ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Altınordu - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ALTINORDU - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altınordu - Ankaragücü maçı 28 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu önemli müsabaka İzmir'da, İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

ALTINORDU - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Altınordu - Ankaragücü maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor HD, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 97, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70, Fil Box 74, Vodafone TV 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ALTINORDU - ANKARAGÜCÜ MAÇI HAKEMİ KİM?

Altınordu - Ankaragücü maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Mehmet Ali Akkor yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Ozan Ergün görev alacak.