TFF 1. Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Altınordu, evinde Ankaraspor'u ağırlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele hakkında detaylı bilgileri haberimizde verdik. Altınordu, ligde çıktığı 3 maçta, 6 puan toplayarak 5. sırada yer aldı. Ankaraspor ise bu sezon yalnızca 1 galibiyet aldı. Peki, Altınordu - Ankaraspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ALTINORDU - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de oynanacak 4. hafta mücadelesi Altınordu - Ankaraspor maçı, 3 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda oynanacak zorlu karşılaşmayı, hakem Alper Çetin yönetecek. Alper Çetin'in yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Ogün Kamacı üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine bu sezon tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. 3 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da oynanacak olan Altınordu - Ankaraspor maçı ise TRT Spor kanalından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.