Altınordu - Aydeniz Et Balıkesirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 16. hafta maçında Altınordu, Aydeniz Et Balıkesirspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Altınordu ve Aydeniz Et Balıkesirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Altınordu sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile 02.01.2021 19:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Altınordu - Aydeniz Et Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Altınordu Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Özeti için Tıklayın Altınordu Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.01.2021 19:00

Altınordu Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Hakemleri

Alper Çetin(hakem), Utku Tunavelioğlu(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Barcın(2. Yardımcı Hakem), Egemen Artun(dördüncü Hakem)

Altınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 26. Furkan Metin, 35. Anıl Doyuran, 92. Rahmi Salih Kaya, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 90. Sinan Osmanoğlu, 9. Ahmet İlhan Özek, 80. Sami Satılmış, 25. Birhan Vatansever, 8. Oğulcan Ülgün, 94. Enis Destan

Yedekler

16. Mertcan Dağlı, 10. Ahmet Dereli, 14. Hüseyin Altuğ Taş, 40. Alperen Selvi, 48. Polat Abay, 52. Hüsamettin Yener, 81. Özgür Deryol, 86. Tayfun Tatlı

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Aydeniz Et Balıkesirspor

Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11

1. Andrıja Vukovıc, 34. Abdulhamit Yıldız, 53. Birol Parlak, 35. Batuhan İşçiler, 3. Berat Aydoğdu, 20. İsmail Yüksek, 39. Antonıo Mrsıc, 93. Cumali Bişi, 10. Foxı Kethevoama, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh

Yedekler

19. Atilla Özmen, 99. Yiğithan Kır, 70. Dersim Sahan Kaynak, 7. Celal Emir Dede, 22. Ayberk Kaygısız, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo, 17. Uğur Aygören, 5. Serdar Güncü, 77. Doğa İşeri

Teknik Sorumlu

Cihat Arslan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Altay 16 10 2 4 30 14 32 16 2 Giresunspor 16 9 5 2 22 13 32 9 3 Samsunspor 16 8 6 2 22 15 30 7 4 Tuzlaspor 16 9 3 4 27 21 30 6 5 Adana Demirspor 16 8 4 4 27 16 28 11 6 İstanbulspor 15 8 4 3 27 16 28 11 7 Ankara Keçiörengücü 17 8 4 5 22 13 28 9 8 Altınordu 17 8 4 5 22 22 28 0 9 Bursaspor 17 8 3 6 31 27 27 4 10 Bandırmaspor 16 6 3 7 20 19 21 1 11 Ümraniyespor 17 5 5 7 18 26 20 -8 12 Boluspor 16 4 4 8 16 20 16 -4 13 Balıkesirspor 16 4 4 8 16 23 16 -7 14 Menemenspor 16 3 7 6 16 23 16 -7 15 Adanaspor 14 4 3 7 20 20 15 0 16 Akhisarspor 16 3 4 9 13 24 13 -11 17 Ankaraspor 15 2 3 10 9 24 9 -15 18 Eskişehirspor 16 0 6 10 10 32 6 -22

TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür