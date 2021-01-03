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Altınordu - Aydeniz Et Balıkesirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 16. hafta maçında Altınordu, Aydeniz Et Balıkesirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Altınordu - Aydeniz Et Balıkesirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 16. hafta maçında Altınordu, Aydeniz Et Balıkesirspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Altınordu ve Aydeniz Et Balıkesirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Altınordu sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile 02.01.2021 19:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Altınordu - Aydeniz Et Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Altınordu Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Özeti için Tıklayın

Altınordu Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.01.2021 19:00

Altınordu Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Hakemleri

Alper Çetin(hakem), Utku Tunavelioğlu(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Barcın(2. Yardımcı Hakem), Egemen Artun(dördüncü Hakem)

ALTINORDUAltınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 26. Furkan Metin, 35. Anıl Doyuran, 92. Rahmi Salih Kaya, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 90. Sinan Osmanoğlu, 9. Ahmet İlhan Özek, 80. Sami Satılmış, 25. Birhan Vatansever, 8. Oğulcan Ülgün, 94. Enis Destan

Yedekler

16. Mertcan Dağlı, 10. Ahmet Dereli, 14. Hüseyin Altuğ Taş, 40. Alperen Selvi, 48. Polat Abay, 52. Hüsamettin Yener, 81. Özgür Deryol, 86. Tayfun Tatlı

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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AYDENİZ ET BALIKESİRSPORAydeniz Et Balıkesirspor

Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11

1. Andrıja Vukovıc, 34. Abdulhamit Yıldız, 53. Birol Parlak, 35. Batuhan İşçiler, 3. Berat Aydoğdu, 20. İsmail Yüksek, 39. Antonıo Mrsıc, 93. Cumali Bişi, 10. Foxı Kethevoama, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh

Yedekler

19. Atilla Özmen, 99. Yiğithan Kır, 70. Dersim Sahan Kaynak, 7. Celal Emir Dede, 22. Ayberk Kaygısız, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo, 17. Uğur Aygören, 5. Serdar Güncü, 77. Doğa İşeri

Teknik Sorumlu

Cihat Arslan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Altay16102430143216
2Giresunspor169522213329
3Samsunspor168622215307
4Tuzlaspor169342721306
5Adana Demirspor1684427162811
6İstanbulspor1584327162811
7Ankara Keçiörengücü178452213289
8Altınordu178452222280
9Bursaspor178363127274
10Bandırmaspor166372019211
11Ümraniyespor17557182620-8
12Boluspor16448162016-4
13Balıkesirspor16448162316-7
14Menemenspor16376162316-7
15Adanaspor144372020150
16Akhisarspor16349132413-11
17Ankaraspor1523109249-15
18Eskişehirspor16061010326-22

TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür

25.12.2020Altay3-1Ümraniyespor
26.12.2020Tuzlaspor4-1Altınordu
26.12.2020Balıkesirspor0-1Adana Demirspor
26.12.2020Boluspor0-2İstanbulspor
27.12.2020Menemenspor0-0Ankara Keçiörengücü
27.12.2020Akhisarspor0-1Giresunspor
27.12.2020Osmanlıspor FKSamsunspor
27.12.2020Adanaspor1-2Bandırmaspor
27.12.2020Ankaraspor1-2Samsunspor
28.12.2020Bursaspor2-1Eskişehirspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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