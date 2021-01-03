Altınordu - Aydeniz Et Balıkesirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 16. hafta maçında Altınordu, Aydeniz Et Balıkesirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 16. hafta maçında Altınordu, Aydeniz Et Balıkesirspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Altınordu ve Aydeniz Et Balıkesirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Altınordu sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile 02.01.2021 19:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Altınordu - Aydeniz Et Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Altınordu Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Özeti için Tıklayın
Altınordu Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.01.2021 19:00
Altınordu Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Hakemleri
Alper Çetin(hakem), Utku Tunavelioğlu(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Barcın(2. Yardımcı Hakem), Egemen Artun(dördüncü Hakem)
Altınordu İlk 11
1. Erhan Erentürk, 26. Furkan Metin, 35. Anıl Doyuran, 92. Rahmi Salih Kaya, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 90. Sinan Osmanoğlu, 9. Ahmet İlhan Özek, 80. Sami Satılmış, 25. Birhan Vatansever, 8. Oğulcan Ülgün, 94. Enis Destan
Yedekler
16. Mertcan Dağlı, 10. Ahmet Dereli, 14. Hüseyin Altuğ Taş, 40. Alperen Selvi, 48. Polat Abay, 52. Hüsamettin Yener, 81. Özgür Deryol, 86. Tayfun Tatlı
Teknik Sorumlu
Hüseyin Eroğlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11
1. Andrıja Vukovıc, 34. Abdulhamit Yıldız, 53. Birol Parlak, 35. Batuhan İşçiler, 3. Berat Aydoğdu, 20. İsmail Yüksek, 39. Antonıo Mrsıc, 93. Cumali Bişi, 10. Foxı Kethevoama, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh
Yedekler
19. Atilla Özmen, 99. Yiğithan Kır, 70. Dersim Sahan Kaynak, 7. Celal Emir Dede, 22. Ayberk Kaygısız, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo, 17. Uğur Aygören, 5. Serdar Güncü, 77. Doğa İşeri
Teknik Sorumlu
Cihat Arslan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Altay
|16
|10
|2
|4
|30
|14
|32
|16
|2
|Giresunspor
|16
|9
|5
|2
|22
|13
|32
|9
|3
|Samsunspor
|16
|8
|6
|2
|22
|15
|30
|7
|4
|Tuzlaspor
|16
|9
|3
|4
|27
|21
|30
|6
|5
|Adana Demirspor
|16
|8
|4
|4
|27
|16
|28
|11
|6
|İstanbulspor
|15
|8
|4
|3
|27
|16
|28
|11
|7
|Ankara Keçiörengücü
|17
|8
|4
|5
|22
|13
|28
|9
|8
|Altınordu
|17
|8
|4
|5
|22
|22
|28
|0
|9
|Bursaspor
|17
|8
|3
|6
|31
|27
|27
|4
|10
|Bandırmaspor
|16
|6
|3
|7
|20
|19
|21
|1
|11
|Ümraniyespor
|17
|5
|5
|7
|18
|26
|20
|-8
|12
|Boluspor
|16
|4
|4
|8
|16
|20
|16
|-4
|13
|Balıkesirspor
|16
|4
|4
|8
|16
|23
|16
|-7
|14
|Menemenspor
|16
|3
|7
|6
|16
|23
|16
|-7
|15
|Adanaspor
|14
|4
|3
|7
|20
|20
|15
|0
|16
|Akhisarspor
|16
|3
|4
|9
|13
|24
|13
|-11
|17
|Ankaraspor
|15
|2
|3
|10
|9
|24
|9
|-15
|18
|Eskişehirspor
|16
|0
|6
|10
|10
|32
|6
|-22
TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür
|25.12.2020
|Altay
|3-1
|Ümraniyespor
|26.12.2020
|Tuzlaspor
|4-1
|Altınordu
|26.12.2020
|Balıkesirspor
|0-1
|Adana Demirspor
|26.12.2020
|Boluspor
|0-2
|İstanbulspor
|27.12.2020
|Menemenspor
|0-0
|Ankara Keçiörengücü
|27.12.2020
|Akhisarspor
|0-1
|Giresunspor
|27.12.2020
|Osmanlıspor FK
|Samsunspor
|27.12.2020
|Adanaspor
|1-2
|Bandırmaspor
|27.12.2020
|Ankaraspor
|1-2
|Samsunspor
|28.12.2020
|Bursaspor
|2-1
|Eskişehirspor