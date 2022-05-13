Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 37.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu ile Balıkesirspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Altınordu - Balıkesirspor maçı canlı izle | Altınordu - Balıkesirspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ALTINORDU - BALIKESİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 37.haftasındaki Altınordu- Balıkesirspor maçı 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Yusuf Ziya Gündüz yönetiyor. Gündüz'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mert Bulut yapıyor.

ALTINORDU - BALIKESİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

ALTINORDU - BALIKESİRSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ALTINORDU - BALIKESİRSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ALTINORDU

1. ALİ EMRE YANAR

18. RIDVAN KOÇAK

11. ALİ DERE

23. YUSUF YALÇIN ARSLAN

2. VOLKAN FINDIKLI

4. KUBİLAY AKTAŞ

9. AHMET İLHAN ÖZEK

17. RECEP AYDIN

52. HÜSAMETTİN YENER

25. KÜRŞAD SÜRMELİ

7. ŞEREF ÖZCAN

BALIKESİRSPOR

99. YİĞİTHAN KIR

4. ALPEREN ERDİNÇ

15. ENES KARABULUT

22. AYBERK KAYGISIZ

39. HÜSEYİN KARABEY

33. GÜNEY ÇELİK KELEŞ

61. HASAN CAN BİNGÜL

12. MUHAMMED ALİ DOĞAN

17. OĞUZ HAN AYNAOĞLU

77. BEDİRHAN KOLKOPARAN

16. BERK TOSUN