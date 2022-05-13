Altınordu - Balıkesirspor maçı canlı izle | Altınordu - Balıkesirspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig'in 37. hafta maçında Altınordu ile Balıkesirspor karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için Altınordu - Balıkesirspor maçı canlı izle | Altınordu - Balıkesirspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 37.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu ile Balıkesirspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Altınordu - Balıkesirspor maçı canlı izle | Altınordu - Balıkesirspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
ALTINORDU - BALIKESİRSPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 37.haftasındaki Altınordu- Balıkesirspor maçı 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Yusuf Ziya Gündüz yönetiyor. Gündüz'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mert Bulut yapıyor.
ALTINORDU - BALIKESİRSPOR MAÇI CANLI İZLE
ALTINORDU - BALIKESİRSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak izlenebilecek.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
ALTINORDU - BALIKESİRSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
ALTINORDU
1. ALİ EMRE YANAR
18. RIDVAN KOÇAK
11. ALİ DERE
23. YUSUF YALÇIN ARSLAN
2. VOLKAN FINDIKLI
4. KUBİLAY AKTAŞ
9. AHMET İLHAN ÖZEK
17. RECEP AYDIN
52. HÜSAMETTİN YENER
25. KÜRŞAD SÜRMELİ
7. ŞEREF ÖZCAN
BALIKESİRSPOR
99. YİĞİTHAN KIR
4. ALPEREN ERDİNÇ
15. ENES KARABULUT
22. AYBERK KAYGISIZ
39. HÜSEYİN KARABEY
33. GÜNEY ÇELİK KELEŞ
61. HASAN CAN BİNGÜL
12. MUHAMMED ALİ DOĞAN
17. OĞUZ HAN AYNAOĞLU
77. BEDİRHAN KOLKOPARAN
16. BERK TOSUN