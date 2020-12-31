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Altınordu-Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu ile Balıkesirspor karşılaşıyor. Peki, Altınordu-Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Altınordu-Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 17. haftasında Altınordu ile Balıkesirspor maçı oynanacak. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Balıkesirspor toplamda 3 maçtır kaybediyor, toplamda 6 maçtır kazanamıyor. Altınordu, bu sezon çıktığı 16 maçta, 27 puan toplayarak 8. sırada yer aldı. Balıkesirspor ise 15 maçta, 15 puan toplayarak 15. sırada bulunuyor. Peki, Altınordu-Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ALTINORDU-BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu-Balıkesirspor maçı oynanacak. Zorlu mücadele, 2 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Alper Çetin yönetecek. Alper Çetin'in yardımcılıklarını ise Utku Tunavelioğlu ve Gökhan Barcın üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından şifresiz olarak izlenebiliyor. Altınordu-Balıkesirspor maçı da Cumartesi günü saat 19.00'da TRT Spor ve beIN SPORTS MAX HD 1 kanallarından izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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