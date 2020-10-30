TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçlarının oynanacağı haftada Cumartesi günü maçlarında Altınordu ve Bandırmaspor sahne alacak. Mücadele hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Bandırmaspor deplasmanda 3 maçtır kaybediyor, toplamda 5 maçtır kazanamıyor. Bandırmaspor, 7 maçın sonunda 5 puan aldı ve 14. sırada bulunuyor. Altınordu ise 7 maçın sonunda 13 puan toplayarakl 6. sırada yerini aldı. Peki, Altınordu - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig 8. hafta maçında Altınordu - Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele, 31 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi, Ramazan Keleş olacak. Ramazan Keleş'in yardımcılıklarını ise Ata Yıldırım ve Mehmet Akıncık üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranlarında naklen ve şifresiz yayınlanacak. Altınordu - Bandırmaspor maçı da 31 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS MAX HD 1 ve TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.

ALTINORDU'YA MÜJDE

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la oynayacağı maça hazırlanan Altınordu'da, iki futbolcunun takımla çalışmalara başlaması, teknik ekibin elini güçlendirdi. İzmir temsilcisinin Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği stoper Yiğithan Güveli, antrenman eksiğini kapatarak takıma katıldı.

Adana Demirspor'dan transfer edilen gurbetçi sağ bek Emre Nefiz de tedavisini tamamlayıp takımla antrenmanlara başladı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun bu hafta Yiğithan'ı kadroya alıp yedek soyundurmayı planladığı öğrenildi. Altınordu'da fizyoterapist eşliğinde çalışan stoper Yusuf Yalçın dışında eksik yok.

BANDIRMASPOR İÇİN LİG YENİDEN BAŞLIYOR

TFF 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor yeni yapılanması ile lige dönüyor. Teknik direktör Serdar Bozkurt'tan aradığını bulamayan Bandırmaspor, takımı deneyimli teknik adam Erkan Sözeri'ye emanet etti.

Erkan Sözeri yönetiminde 2 gün idman yaptıktan sonra Adana Demirspor ile karşılaşan Bandırmaspor, yenilgiye rağmen ilk yarıdaki oyunuyla göz doldurdu. Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, takımın hak ettiği yerde olmadığını ve bu yüzden teknik adam Erkan Sözeri ile anlaştıklarını söyledi.

Yeni teknik kadronun gelmesiyle takımda gözle görülür farklılıklar olduğunun altını çizen Göçmez, "'Sezona eski futbolcularımızın önemli bir kısmıyla ve eski teknik yönetimle başladık. Bunlara ek olarak deneyimli yerli ve yabancı oyuncularla takımımızı güçlendirdik. Ancak Bandırmaspor'un hak ettiği yerde olmadığını görünce yeni bir yapılanmaya gittik. Adana Demirspor karşısında yenilsek de oyunun belli bir kısmında oynanan futboldan memnun kaldık. Bandırmaspor kısıtlı imkanlarla, çeşitli zorluklarla oluşturulmuş bir takım. Bandırma taraftarının ve bizlerin beklentileri büyük. Bu değerli emanete sahip çıkmak ve hedefe taşımak için gece gündüz canla başla çalışıyoruz'" diye konuştu.

Sezonun kendileri için yeniden başladığını belirten Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, "'Bu ligin acemiliğini üstümüzden atıyoruz. Yönetimi, taraftarı ve takımı ile biz güçlü bir aileyiz. Her türlü zorluğu birlikte aşacağız ve hedefimiz olan play-off'lara kalacağız. Ligin daha başındayız. Sorunlarımızı kısa sürede çözüp yolumuza devam ediyoruz. Taraftarımız, ilçenin tüm dinamikleri Bandırma'nın en büyük markası Bandırmaspor'a sahip çıkmaya devam etsin" dedi.