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Altınordu - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından heyecan yeniden başlıyor. Ertelenen, Altınordu - Bandırmaspor maçı, hafta içi oynanacak. Peki, Altınordu - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Altınordu - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremin ardından ertelenmek zorunda kalan Altınordu - Bandırmaspor maçı, milli maç arasında oynanacak. Bu sezon, ligde Altınordu toplamda 3 maçtır kaybetmiyor. Bandırmaspor ise deplasmanda toplamda 6 maçtır kazanamıyor. TFF 1. Lig'de 8 maç sonunda 14 puana ulaşan Altınordu, 6'ıncı sırada bulunuyor. Bandırmaspor ise 8 maçta 5 puan topladı ve 15'inci sırada yerini aldı. Peki, Altınordu - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ALTINORDU - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen 8. haftadaki Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşması yarın saat 13.30'da oynanacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki müsabakada hakem Ramazan Keleş düdük çalacak.

Ligde 10. hafta heyecanı ise 21 Kasım Cumartesi günkü müsabakalarla başlayacak.

HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

TFF ve TRT'nin yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanıyor. Altınordu - Bandırmaspor maçı da 17 Kasım Salı günü saat 13.30'da TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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