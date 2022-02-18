Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Altınordu ile Bandırmaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Altınordu – Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ALTINORDU – BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altınordu – Bandırmaspor maçı 21 Şubat 2022 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İzmir'de, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

ALTINORDU – BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altınordu – Bandırmaspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ALTINORDU – BANDIRMASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Altınordu – Bandırmaspor maçını hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Oğuz Kağan Çalışır ve Ferdi Karadoruk yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Mustafa Hakan Belder görev alacak.