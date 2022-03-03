Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 28. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu ile BB Erzurumspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Altınordu – BB Erzurumspor maçı canlı izle | Altınordu - Erzurumspor maçı TRT Spor HD canlı yayın izle linki haberimizde...

ALTINORDU – BB ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1. Lig'in 28.haftasındaki Altınordu – BB Erzurumspor maçı 5 Mart 2022 Cumartesi günü İzmir'de, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda saat 13.30'da başladı. Zorlu maçı hakem Burak Şeker yönetiyor. Şeker'in yardımcılıklarını Cemal Alpay ve Abdullah Uğur Sarı yaparken maçın dördüncü hakemi olarak ise Enver Aydın görev allıyor.

ALTINORDU – BB ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

ALTINORDU – BB ERZURUMSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Altınordu – BB Erzurumspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebiliyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ALTINORDU – BB ERZURUMSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ