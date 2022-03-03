Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 28. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Altınordu ile BB Erzurumspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Altınordu – BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ALTINORDU – BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altınordu – BB Erzurumspor maçı 5 Mart 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka İzmir'de, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

ALTINORDU – BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altınordu – BB Erzurumspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ALTINORDU – BB ERZURUMSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Altınordu – BB Erzurumspor maçını hakem Burak Şeker yönetecek. Şeker'in yardımcılıklarını Cemal Alpay ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Enver Aydın görev alacak.