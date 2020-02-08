İstanbul0 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Video Gündem'indeki Haberler
26 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
25 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
24 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR

Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Altınordu Belediyesi, şehirde etkili olan kar yağışı sonrası sokak hayvanlarının yararlanması için muhtelif yerlere yem bıraktı.

Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Altınordu Belediyesi, şehirde etkili olan kar yağışı sonrası sokak hayvanlarının yararlanması için muhtelif yerlere yem bıraktı.

Ordu'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar yağışı sonrası Altınordu Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına ek olarak sokak hayvanları içinde çalışma başlattı. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatları ile yapılan çalışmalarda Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımı ile koordineli bir çalışma gerçekleştirildi. Oluşturulan ekipler tarafından şehrin tüm bölgelerinde bulunan sokak hayvanlarına yem bırakıldı.

Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT