Altınordu Belediyesinden kandil simidi ikramı

Altınordu Belediyesi tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla şehrin çeşitli yerlerinde kandil simidi dağıtıldı.

Altınordu Belediyesi belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmaların yanı sıra sosyal yönlü faaliyetler gerçekleştirmeye de devam ediyor. "Paylaşmanın ve bereketin yurdu Altınordu" sloganıyla sosyal yönlü çalışmalarını sürdüren, bu tür dini ve milli günleri milletimizin, şehrimizin ve hemşehrilerimizin birlik ve beraberlik, dayanışma ve bir arada olma günlerine dönüştürmeyi hedefleyen Altınordu Belediyesi, bu kapsamda Mevlid Kandili dolasıyla kandil simidi dağıtımı etkinliği gerçekleştirdi.

Altınordu Belediyesi tarafından düzenlenen kandil simidi dağıtım etkinliği Orta Cami, Ulu Cami, İmam Hatip Cami ve Köprübaşı'nda kurulan stantlarda yapılırken polis noktaları, gazi ve şehit yakınları derneği, cemevi ve siyasi partilerde de kandil simidi dağıtıldı.

Altınorduluların yoğun ilgi gösterdiği kandil simidi dağıtım etkinliğine katılan Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ise kurulan stantlarda vatandaşların Mevlid Kandili'ni tebrik etti ve kandil simidi ikramında bulundular.

Altınordu Belediyesi tarafından düzenlenen kandil simidi dağıtım etkinliğinden duydukları memnuniyetini dile getiren Altınordulular ise emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: İHA