Altınordu Belediyesinden okullara ağaç katkısı

Altınordu Belediyesi, okul bahçelerinde yaptığı çeşitli türlerdeki ağaçlandırma çalışmaları ile hem doğaya katkı sunuyor hem de öğrencileri çevre konusunda bilinçlendiriyor.

'İnsana Hizmet ve Hürmet Eden Belediyecilik" anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi, "Bütün Şehir Eşit Hizmet" parolası ile ulaşımdan alt yapıya, temizlikten park bahçeye birçok alanda faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. "Çevreye Hürmet" parolası ile ağaçlandırma çalışmalarına da büyük önem veren Altınordu Belediyesi ekipleri bu kapsamda talep edilen okullarda ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi, talep edilen okul bahçelerinde akçaağaç, palmiye, ligustrum, kartopu, mavi ladin, mor salkım, mazı, çuha, top alev çalışı ve sarmaşık gibi bir çok türde ağaç ve bitkiyi toprakla buluşturuyor. Okul bahçelerinde toprak yapısına uygun olarak belirlenen bitkilerin dikimi yapılırken, dikimlere okul yönetiminin yanı sıra öğrencilerde katkı veriyor.

Yapılan çalışmalarla hem doğaya katkı sağlanıyor hem de öğrencilerin bilinçlenmesine olanak sunuluyor.

Kaynak: İHA