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Altınordu– Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig’in 19.haftasında Altınordu ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Peki Altınordu– Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Altınordu– Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig’de heyecan 19.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu ile Boluspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Altınordu– Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO 1. LİG: ALTINORDU – BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Ligin 19.haftasında Altınordu ile Boluspor  arasında oynanacak maç, 24 Aralık 2021 Cuma günü Bornova Aziz Kocaoğlu  Stadyumu’nda saat 16.30'da başlayacak. 

Zorlu maçı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun  yardımcılıklarını ise Muhammet Yumak ve Mehmet Akıncık  yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports Max 1 kanalından şifreli, TRT Spor'dan ise şifresiz olarak izlenebilecek. 

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Tayfun Altuntaş
Editör
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