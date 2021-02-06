TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında heyecan Altınordu - Boluspor maçıyla devam ediyor. Altınordu, 31 puanla 8. sırada yer alıyor. Boluspor ise 19 puanla 13. sırada bulunuyor. Peki, Altınordu - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ALTINORDU-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında oynanacak olan Altınordu - Boluspor mücadelesi 7 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, hakem Yasin Kol tarafından yönetilecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Uygar Bebek ve Oğuz Terzi üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TRT ile TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçı, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Altınordu - Boluspor maçı da TRT Spor'dan 7 Şubat Pazar günü saat 13.30'da izlenebilecek.