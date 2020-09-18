TFF 1. Lig'de ikinci hafta heyecanı devam ediyor. Ligin ikinci haftasında Altınordu ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Genç yetenekleri futbola kazandırmasıyla bilinen Altınordu, sezonun ilk maçında Menemenspor deplasmanını 2-0'la geçmişti. Süper Lig'in 5. şampiyonu Bursaspor ise ilk hafta maçında Adana Demirspor'a 3-1 kaybetmişti. İki takımda bu zorlu mücadeleyi kazanmak isteyecektir. Peki, Altınordu - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

ALTINORDU - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Altınordu ile Bursaspor kozlarını paylaşacak. İki takım arasındaki zorlu mücadele, 19 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda oynanacak. Mücadelenin hakemi, Mert Güzenge olacak. Güzenge'nin yardımcılıklarını ise Mehmet Kapluhan ve Oğuz Kağan Çalışır üstlenecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Altınordu ile Bursaspor arasında oynanacak mücadele, 19 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşma aynı zamanda beIN SPORTS MAX kanalından da izlenebilecek.