Türkiye Kupası'nda heyecan soluksuz devam ediyor. Kupada ilk günün ardından 4. tur maçları Çarşamba (bugün) oynanacak maçlar ile devam ediyor. Günün maçları arasında bulunan Altınordu - Çorum FK mücadelesi de taraftarların merakında bulunuyor. Kupaya, 3. turda başlayan Altınordu, Fethiyespor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Çorum FK'da aynı şekilde 3. turdan başladı ve Eyüpspor'u 3-0'lık skorla alt etti. Peki, Altınordu - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı? İşte detaylar...

ALTINORDU - ÇORUM FK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Altınordu ile Çorum FK arasında oynanacak mücadele, bugün saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacakken Alper Akarsu tarafından yönetilecek.

ÇORUM FK, MAÇA ÇIKAMAYACAK

Çorum FK Sportif Direktörü İsmail Atalay Baydur, yaptığı yazılı açıklamada, 7-8 Kasım'da yapılan Kovid-19 test sonuçlarından dolayı gruplarında Sancaktepe FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Kahramanmaraşspor maçlarının ertelendiğini hatırlattı.

Daha sonra yeniden test yapıldığını ve 24 futbolcunun 17'sinin testinin pozitif çıktığını aktaran Baydur, şunları kaydetti:

"Futbolcularımızın karantina süreci devam etmekte olup, TFF'nin karantinada olan oyuncularımızı akredite etmemesi sebebi ile 25 Kasım Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 4. tur müsabakası olan Altınordu maçına katılamayacağımızı üzülerek bildirmek isteriz. Amacımız karantinası devam eden oyuncularımızın gerek tedavileri, gerekse bireysel antrenmanlarını aksatmadan 29 Kasım'da Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta karşılaşacağımız Anagold 24 Erzincanspor maçına en az eksikle çıkmaktır."

Türkiye Futbol Federasyonu, 1 Ekim'de aldığı kararla kupa maçları öncesinde A takım listesindeki oyuncu sayısı koronavirüs nedeniyle 14'ün altına inerse müsabakanın ertelenmemesine, bu nedenle maça çıkamayan takımın hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti.

A SPOR YAYIN AKIŞI 25 KASIM ÇARŞAMBA

Çarşamba 25 Kasım

07:00 Sabah Sporu - canlı

10:00 Premier Futbol

11:00 Bire Bir Futbol - canlı

13:00 YENİ MALATYASPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

15:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

17:00 GAZİANTEP FK - SERİK BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

19:00 FT ANTALYASPOR - PENDİKSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

21:00 ÇAYKUR RİZESPOR - UŞAKSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

23:00 Son Sayfa - canlı