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  3. Altınordu Enis Destan'ı kadro dışı bıraktı, 4 büyükler genç yıldızın peşine düştü!

Altınordu Enis Destan'ı kadro dışı bıraktı, 4 büyükler genç yıldızın peşine düştü!

Altınordu'nun genç yıldızlarından Enis Destan, rakibine hakaret ettiği gerekçesiyle ceza aldığı için takımında kadro dışı bırakıldı. Yıldız futbolcuyu takımına katmak için fırsat kollayan büyük takımlar ise oyuncuyu yeniden radarına aldı

Altınordu Enis Destan'ı kadro dışı bıraktı, 4 büyükler genç yıldızın peşine düştü!

TFF 1. Lig'de evinde Yılport Samsunspor ile karşılaşan Altınordu takımında genç yıldız Enis Destan'ın mücadeleyi tribünlerden takip etmesi akıllarda soru işareti oluşturmuştu. Hafta içerisinde 68 Aksaray Belediyespor ile karşılaşan Altınordu'da genç futbolcu Enis Destan'ın soyunma odasında rakip futbolcuya küfrettiği gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği öğrenildi. Bu hareketin ardından ise kulüpten de yaptırım uygulandı.

ALTINORDU AFFETMEDİ

Futbolcu yetiştirmek kadar karakterli futbolcu yetiştirmenin de önemli olduğu düşüncesiyle hareket eden Altınordu kulübü, "İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" ilkesiyle hareket ettiğinden dolayı Destan'ın bu davranışını cezasız bırakmadı. PFDK'dan gelecek cezadan bağımsız olarak kulüp, Enis Destan'ı kadro dışı bıraktı. 

Altınordu Enis Destan'ı kadro dışı bıraktı, 4 büyükler genç yıldızın peşine düştü!

SEZON BAŞINDA GÖRÜŞTÜ

Kulüp tarafından oyuncunun kaç maç ceza aldığıyla ilgili olarak detaylı bir açıklama yapılmazken, genç futbolcunun ilk yarının bitimine 3 hafta kala izin alarak takımdan ayrıldığı da gelen bilgiler arasında. Destan, sezon başında Avrupa'nın çeşitli kulüpleri ile görüşerek transfer aşamasına gelmiş ancak son anda transferi gerçekleşmemişti. 

Altınordu Enis Destan'ı kadro dışı bıraktı, 4 büyükler genç yıldızın peşine düştü!

BU SEZON BEKLENENİ VEREMEDİ

Avrupa'ya gitme hedefi olan Enis'in Salzburg ile anlaşma noktasındayken transferinin son anda gerçekleşmemesi performansına da etki etti. Bu sezon bekleneni veremeyen genç futbolcu, Süper Lig kulüplerinin de ilgisini çekiyor. Yabancı oyuncu kısıtlamasından dolayı takıma genç yerli oyuncu katmanın planlarını yapan kulüpler Destan için fırsat kolluyor. U21 Milli Takımı'nda da görev alan Enis Destan, Türk futbolunda geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. 

  

 

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