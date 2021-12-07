Altınordu Enis Destan'ı kadro dışı bıraktı, 4 büyükler genç yıldızın peşine düştü!

TFF 1. Lig'de evinde Yılport Samsunspor ile karşılaşan Altınordu takımında genç yıldız Enis Destan'ın mücadeleyi tribünlerden takip etmesi akıllarda soru işareti oluşturmuştu. Hafta içerisinde 68 Aksaray Belediyespor ile karşılaşan Altınordu'da genç futbolcu Enis Destan'ın soyunma odasında rakip futbolcuya küfrettiği gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği öğrenildi. Bu hareketin ardından ise kulüpten de yaptırım uygulandı.

ALTINORDU AFFETMEDİ

Futbolcu yetiştirmek kadar karakterli futbolcu yetiştirmenin de önemli olduğu düşüncesiyle hareket eden Altınordu kulübü, "İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" ilkesiyle hareket ettiğinden dolayı Destan'ın bu davranışını cezasız bırakmadı. PFDK'dan gelecek cezadan bağımsız olarak kulüp, Enis Destan'ı kadro dışı bıraktı.

SEZON BAŞINDA GÖRÜŞTÜ

Kulüp tarafından oyuncunun kaç maç ceza aldığıyla ilgili olarak detaylı bir açıklama yapılmazken, genç futbolcunun ilk yarının bitimine 3 hafta kala izin alarak takımdan ayrıldığı da gelen bilgiler arasında. Destan, sezon başında Avrupa'nın çeşitli kulüpleri ile görüşerek transfer aşamasına gelmiş ancak son anda transferi gerçekleşmemişti.

BU SEZON BEKLENENİ VEREMEDİ