İstanbul0 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Altınordu Eskişehir’de farklı kaybetti
Video Gündem'indeki Haberler
26 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
25 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
24 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR

Altınordu Eskişehir’de farklı kaybetti

TFF 1. Lig'de deplasmanda Eskişehirspor'a 3-0 mağlup olan Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Rakip bizden istekliydi. Oyuncularım da bir düşüş vardı. Buradan dersler çıkaracağız. Ligde kolay maç yok" dedi.

Altınordu Eskişehir’de farklı kaybetti

TFF 1. Lig'de deplasmanda Eskişehirspor'a 3-0 mağlup olan Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Rakip bizden istekliydi. Oyuncularım da bir düşüş vardı. Buradan dersler çıkaracağız. Ligde kolay maç yok" dedi.

Ligin 21. haftasında Eskişehirspor'a konuk olan Altınordu, maçtan 3-0 mağlup ayrıldı. Müsabakanın ardından İzmir temsilcisi 23 puanda kalırken, küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı azaldı. Maçın bitiminde kırmızl-lacivertli takımın Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu karşılaşmayı değerlendirdi. Eroğlu, oyuncularında bir düşüş gözlemlediğini ve ligde kolay maç olmadığını söyledi. Eroğlu, "Bugün maça bir türlü giremedik. Rakibin istekli oluşu ve kaptırdığımız topla golü gördük. İkili mücadelelerde zayıf kaldık. Rakip bizden istekliydi. İkinci yarı skor bulmak istedik ama istediğimiz olmadı. Oyuncularımda bir düşüş vardı. Eskişehirspor'u tebrik ediyorum. Buradan dersler çıkaracağız. Ligde kolay maç yok "diye konuştu.

Altınordu Eskişehir’de farklı kaybetti

Altınordu Eskişehir’de farklı kaybetti

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT