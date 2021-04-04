Altınordu - Eskişehirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 28. hafta maçında Altınordu, Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 28. hafta maçında Altınordu, Eskişehirspor ile mücadele etti. Karşılaşma 6-3 sona erdi. Altınordu ve Eskişehirspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 28. hafta maçında Altınordu sahasında Eskişehirspor ile 04.04.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Altınordu - Eskişehirspor Maç Sonucu ne oldu?
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Altınordu Eskişehirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
04.04.2021 13:30
Altınordu Eskişehirspor Maçının Hakemleri
Emre Malok(hakem), Ömer Tevfik Özkoç(1. Yardımcı Hakem), Mert Bulut(2. Yardımcı Hakem), Hamit Basık(dördüncü Hakem)
Altınordu İlk 11
1. Erhan Erentürk, 92. Rahmi Salih Kaya, 7. Metehan Mimaroğlu, 20. Kahraman Demirtaş, 88. Yusuf Can Esendemir, 24. Furkan Çil, 9. Ahmet İlhan Özek, 6. Muzaffer Kocaer, 94. Enis Destan, 30. Recep Aydın, 10. Ahmet Dereli
Yedekler
31. Serhat Öztaşdelen, 17. Burak İnce, 21. Yiğit Emre Çeltik, 27. Emre Nefiz, 37. Yiğithan Güveli, 52. Hüsamettin Yener, 77. Şeref Özcan
Teknik Sorumlu
Hüseyin Eroğlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Eskişehirspor İlk 11
1. Cengiz Alp Köseer, 6. Furgan Polat, 7. Bedirhan Altunbaş, 9. İbrahim Halil Öner, 10. Talha Erdoğan, 24. Arda Okumuş, 27. Furkan Balaban, 28. Selman Çiftkanatlı, 55. Emir Yıldız, 67. Necati Atilla Karaca, 88. Doğukan Ünal
Yedekler
65. Cemal Yener Eren, 91. Mehmet Yiğit Uğur, 14. Onurhan Uyanık, 18. Göktuğ Kaan Ünüvar, 25. Eray Ertorun, 30. Uğur Can Semizoğlu, 35. Bartu Göçmen, 80. Bedirhan Akçay, 90. Onur Arı, 96. Utku Kızılkaya
Teknik Sorumlu
Cengiz Seçsev
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
TFF 1. Lig 28.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|28
|17
|6
|5
|42
|20
|57
|22
|2
|Samsunspor
|28
|15
|9
|4
|44
|26
|54
|18
|3
|Adana Demirspor
|28
|15
|7
|6
|47
|24
|52
|23
|4
|Altınordu
|28
|15
|7
|6
|46
|36
|52
|10
|5
|Altay
|27
|16
|2
|9
|52
|29
|50
|23
|6
|İstanbulspor
|28
|14
|6
|8
|49
|30
|48
|19
|7
|Ankara Keçiörengücü
|28
|13
|7
|8
|34
|20
|46
|14
|8
|Tuzlaspor
|28
|12
|5
|11
|36
|41
|41
|-5
|9
|Bursaspor
|27
|12
|4
|11
|45
|41
|40
|4
|10
|Bandırmaspor
|27
|11
|5
|11
|34
|33
|38
|1
|11
|Ümraniyespor
|27
|10
|7
|10
|32
|35
|37
|-3
|12
|Boluspor
|28
|9
|5
|14
|29
|32
|32
|-3
|13
|Adanaspor
|28
|8
|7
|13
|37
|41
|31
|-4
|14
|Balıkesirspor
|27
|7
|8
|12
|28
|39
|29
|-11
|15
|Menemenspor
|27
|6
|10
|11
|29
|44
|28
|-15
|16
|Akhisarspor
|28
|7
|4
|17
|29
|48
|25
|-19
|17
|Ankaraspor
|28
|4
|7
|17
|22
|47
|19
|-25
|18
|Eskişehirspor
|28
|1
|8
|19
|19
|68
|11
|-49
TFF 1. Lig 28.Hafta Fikstür
|03.04.0021
|Adana Demirspor
|2-0
|Ankara Keçiörengücü
|03.04.0021
|Ankaraspor
|4-2
|Akhisarspor
|03.04.0021
|Giresunspor
|0-0
|İstanbulspor
|03.04.0021
|Tuzlaspor
|0-2
|Samsunspor
|04.04.0021
|Boluspor
|1-2
|Adanaspor
|04.04.0021
|Balıkesirspor
|Bandırmaspor
|04.04.0021
|Menemenspor
|Ümraniyespor
|04.04.0021
|Altınordu
|5-2
|Eskişehirspor
|05.04.0021
|Bursaspor
|Altay
|04.04.2021
|Osmanlıspor FK
|Akhisarspor
KAYNAK :TFF