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Altınordu - Eskişehirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 28. hafta maçında Altınordu, Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Altınordu - Eskişehirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 28. hafta maçında Altınordu, Eskişehirspor ile mücadele etti. Karşılaşma 6-3 sona erdi. Altınordu ve Eskişehirspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 28. hafta maçında Altınordu sahasında Eskişehirspor ile 04.04.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Altınordu - Eskişehirspor Maç Sonucu ne oldu?

Altınordu, Eskişehirspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Altınordu Eskişehirspor Maçının Özeti için Tıklayın

Altınordu Eskişehirspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

04.04.2021 13:30

Altınordu Eskişehirspor Maçının Hakemleri

Emre Malok(hakem), Ömer Tevfik Özkoç(1. Yardımcı Hakem), Mert Bulut(2. Yardımcı Hakem), Hamit Basık(dördüncü Hakem)

ALTINORDUAltınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 92. Rahmi Salih Kaya, 7. Metehan Mimaroğlu, 20. Kahraman Demirtaş, 88. Yusuf Can Esendemir, 24. Furkan Çil, 9. Ahmet İlhan Özek, 6. Muzaffer Kocaer, 94. Enis Destan, 30. Recep Aydın, 10. Ahmet Dereli

Yedekler

31. Serhat Öztaşdelen, 17. Burak İnce, 21. Yiğit Emre Çeltik, 27. Emre Nefiz, 37. Yiğithan Güveli, 52. Hüsamettin Yener, 77. Şeref Özcan

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

ESKİŞEHİRSPOREskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

1. Cengiz Alp Köseer, 6. Furgan Polat, 7. Bedirhan Altunbaş, 9. İbrahim Halil Öner, 10. Talha Erdoğan, 24. Arda Okumuş, 27. Furkan Balaban, 28. Selman Çiftkanatlı, 55. Emir Yıldız, 67. Necati Atilla Karaca, 88. Doğukan Ünal

Yedekler

65. Cemal Yener Eren, 91. Mehmet Yiğit Uğur, 14. Onurhan Uyanık, 18. Göktuğ Kaan Ünüvar, 25. Eray Ertorun, 30. Uğur Can Semizoğlu, 35. Bartu Göçmen, 80. Bedirhan Akçay, 90. Onur Arı, 96. Utku Kızılkaya

Teknik Sorumlu

Cengiz Seçsev

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 28.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor28176542205722
2Samsunspor28159444265418
3Adana Demirspor28157647245223
4Altınordu28157646365210
5Altay27162952295023
6İstanbulspor28146849304819
7Ankara Keçiörengücü28137834204614
8Tuzlaspor2812511364141-5
9Bursaspor27124114541404
10Bandırmaspor27115113433381
11Ümraniyespor2710710323537-3
12Boluspor289514293232-3
13Adanaspor288713374131-4
14Balıkesirspor277812283929-11
15Menemenspor2761011294428-15
16Akhisarspor287417294825-19
17Ankaraspor284717224719-25
18Eskişehirspor281819196811-49

TFF 1. Lig 28.Hafta Fikstür

03.04.0021Adana Demirspor2-0Ankara Keçiörengücü
03.04.0021Ankaraspor4-2Akhisarspor
03.04.0021Giresunspor0-0İstanbulspor
03.04.0021Tuzlaspor0-2Samsunspor
04.04.0021Boluspor1-2Adanaspor
04.04.0021Balıkesirspor Bandırmaspor
04.04.0021Menemenspor Ümraniyespor
04.04.0021Altınordu5-2Eskişehirspor
05.04.0021Bursaspor Altay
04.04.2021Osmanlıspor FK Akhisarspor

KAYNAK :TFF  

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