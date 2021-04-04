Altınordu - Eskişehirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 28. hafta maçında Altınordu, Eskişehirspor ile mücadele etti. Karşılaşma 6-3 sona erdi. Altınordu ve Eskişehirspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 28. hafta maçında Altınordu sahasında Eskişehirspor ile 04.04.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Altınordu - Eskişehirspor Maç Sonucu ne oldu? Altınordu, Eskişehirspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Altınordu Eskişehirspor Maçının Özeti için Tıklayın Altınordu Eskişehirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

04.04.2021 13:30

Altınordu Eskişehirspor Maçının Hakemleri

Emre Malok(hakem), Ömer Tevfik Özkoç(1. Yardımcı Hakem), Mert Bulut(2. Yardımcı Hakem), Hamit Basık(dördüncü Hakem)

Altınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 92. Rahmi Salih Kaya, 7. Metehan Mimaroğlu, 20. Kahraman Demirtaş, 88. Yusuf Can Esendemir, 24. Furkan Çil, 9. Ahmet İlhan Özek, 6. Muzaffer Kocaer, 94. Enis Destan, 30. Recep Aydın, 10. Ahmet Dereli

Yedekler

31. Serhat Öztaşdelen, 17. Burak İnce, 21. Yiğit Emre Çeltik, 27. Emre Nefiz, 37. Yiğithan Güveli, 52. Hüsamettin Yener, 77. Şeref Özcan

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Eskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

1. Cengiz Alp Köseer, 6. Furgan Polat, 7. Bedirhan Altunbaş, 9. İbrahim Halil Öner, 10. Talha Erdoğan, 24. Arda Okumuş, 27. Furkan Balaban, 28. Selman Çiftkanatlı, 55. Emir Yıldız, 67. Necati Atilla Karaca, 88. Doğukan Ünal

Yedekler

65. Cemal Yener Eren, 91. Mehmet Yiğit Uğur, 14. Onurhan Uyanık, 18. Göktuğ Kaan Ünüvar, 25. Eray Ertorun, 30. Uğur Can Semizoğlu, 35. Bartu Göçmen, 80. Bedirhan Akçay, 90. Onur Arı, 96. Utku Kızılkaya

Teknik Sorumlu

Cengiz Seçsev

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 28.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 28 17 6 5 42 20 57 22 2 Samsunspor 28 15 9 4 44 26 54 18 3 Adana Demirspor 28 15 7 6 47 24 52 23 4 Altınordu 28 15 7 6 46 36 52 10 5 Altay 27 16 2 9 52 29 50 23 6 İstanbulspor 28 14 6 8 49 30 48 19 7 Ankara Keçiörengücü 28 13 7 8 34 20 46 14 8 Tuzlaspor 28 12 5 11 36 41 41 -5 9 Bursaspor 27 12 4 11 45 41 40 4 10 Bandırmaspor 27 11 5 11 34 33 38 1 11 Ümraniyespor 27 10 7 10 32 35 37 -3 12 Boluspor 28 9 5 14 29 32 32 -3 13 Adanaspor 28 8 7 13 37 41 31 -4 14 Balıkesirspor 27 7 8 12 28 39 29 -11 15 Menemenspor 27 6 10 11 29 44 28 -15 16 Akhisarspor 28 7 4 17 29 48 25 -19 17 Ankaraspor 28 4 7 17 22 47 19 -25 18 Eskişehirspor 28 1 8 19 19 68 11 -49

TFF 1. Lig 28.Hafta Fikstür

03.04.0021 Adana Demirspor 2-0 Ankara Keçiörengücü 03.04.0021 Ankaraspor 4-2 Akhisarspor 03.04.0021 Giresunspor 0-0 İstanbulspor 03.04.0021 Tuzlaspor 0-2 Samsunspor 04.04.0021 Boluspor 1-2 Adanaspor 04.04.0021 Balıkesirspor Bandırmaspor 04.04.0021 Menemenspor Ümraniyespor 04.04.0021 Altınordu 5-2 Eskişehirspor 05.04.0021 Bursaspor Altay 04.04.2021 Osmanlıspor FK Akhisarspor

KAYNAK :TFF