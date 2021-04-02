Altınordu- Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli maç arasının tamamlanmasının ardından TFF 1.Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda zirve mücadelesi veren Altınordu, ligin son sırasında yer alan genç yetenekleri ile hayatta kalma mücadelesi veren Eskişehirspor'u ağırlayacak.

ALTINORDU- ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Altınordu ile Eskişehirspor arasında oynanacak olan TFF 1.Lig 28.hafta maçı 4 Nisan Pazar günü 15 Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda oynanacak. Saat 13.30'da başlayacak olan maçı hakemCaner Ak yönetecek. Ak'ın yardımcılıklarını ise Ömer Tevfik Özkoç ve Mert Bulut yapacak.

Altınordu - Eskişehirspor maçı TRT Avaz ve Bein Max 2'den canlı olarak ekranlara gelecek.