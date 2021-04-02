Aslışah Alkoçlar'dan bebek müjdesi geldi: Cinsiyeti bile belli!Yerli koronavirüs aşısından bir güzel haber daha: Hem sprey hem mutasyona karşı etkili!Bim 2 Nisan Cuma kataloğu | Bu cuma Bim'de ne var? | Heifer ışıklı kettleMucize Doktor Demir diziden ayrıldı mı? Fırat Altunmeşe Mucize Doktor'a veda mı etti?Hadise ile nikah hazırlığındaki Kaan Yıldırım'ın annesi Seyhan Yıldırım'dan şaşırtan hamle!SON DAKİKA! Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da başlayacak!Nakdi ücret desteği Nisan ayı ne zaman yatacak?Son dakika... Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Değerlendirmelerimiz sürüyor2 Nisan Otizm Farkındalık Günü pano | Otizm Farkındalık Günü rengi neden mavi?Oyun meraklılarına müjde! Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Altınordu- Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Altınordu- Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Ligin 28.haftasında Altınordu, Eskişehirspor'u konuk edecek. Peki Altınordu- Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

Altınordu- Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli maç arasının tamamlanmasının ardından TFF 1.Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda zirve mücadelesi veren Altınordu, ligin son sırasında yer alan genç yetenekleri ile hayatta kalma mücadelesi veren Eskişehirspor'u ağırlayacak.

ALTINORDU- ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 

Altınordu ile Eskişehirspor arasında oynanacak olan TFF 1.Lig 28.hafta maçı 4 Nisan Pazar günü 15 Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda  oynanacak. Saat 13.30'da başlayacak olan maçı hakemCaner Ak yönetecek. Ak'ın yardımcılıklarını ise Ömer Tevfik Özkoç ve Mert Bulut yapacak.

Altınordu - Eskişehirspor maçı TRT Avaz ve Bein Max 2'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT