TFF 1. Lig'de milli aradan önceki son karşılaşmalar ile takımlar galibiyet arayacak. Bu kapsamda ligdeki 12. hafta karşılaşmasında Altınordu ile Eyüpspor kozlarını paylaşacak. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Altınordu - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. Cevapları sizler için haberimizde derledik...

ALTINORDU - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altınordu - Eyüpspor maçı 6 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu mücadele Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

ALTINORDU - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altınordu - Eyüpspor maçı TRT Avaz ve Bein Sports Max 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ALTINORDU - EYÜPSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Altınordu - Eyüpspor maçının hakemi Sarper Barış Saka olacak. Saka'nın yardımcılıklarını Oğuz Kağan Çalışır ve Cemal Alpay yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Şevket Teker görev alacak.