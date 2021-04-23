Altınordu- GZT Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1.lig'in 32.haftasında play- off potasında yer alan Altınordu ile ligin ilk sırasında yer alan GZT Giresunspor karşı karşıya gelecek. Peki Altınordu- GZT Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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TFF 1.Ligin bitimine sayılı haftalar kala heyecan artıyor. Şampiyonluk yarışı ve ligde kalma savaşı sürerken heyecan 32.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Altınordu, GZT Giresunspor'u ağırlayacak. ALTINORDU- GZT GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Altınordu - GZT Giresunspor maçı 25 Nisan Pazar günü oynanacak. İzmir Bornova'daki Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 2'den yayınlanacak. Ve şifresiz olarak TRT Spor'dan yayınlanacak. Mücadelenin hakemleri TFF'den duyurulduğunda haberimize eklenecektir. Tayfun Altuntaş Editör AltınordusporGzt Giresunspor