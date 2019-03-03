Altınordu - Hatayspor: 2-2

STAT: Bornova

HAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Emrah Ünal (xx), Murat Altan (xx)

ALTINORDU: Erce (xxx) - Kerim (xx), Hasan (xxx), Sinan (xx), Ali Yaşar (xx), Berkay Samancı (xx) (Dk. 46 Muhammed xx), Oğulcan (xxx), Okan (xx) (Dk. 84 Recep), Murat (xxx), Sefa (xxx), Serdar (xxx) (Dk. 63 Anıl x)

HATAYSPOR: Akın (xx) - Korkishko (x) (Dk. 56 Selim xx), Yusuf (xx), Sadi (xxx), Mesut (xxx), Hamza (x) (Dk. 54 Mirkan x), Kubilay (xx), Diallo (xx), Murat (xx), Gökhan (xxx), Caner (x) (Dk. 85 Soner)

GOLLER: Dk. 4 Serdar, Dk. 70 Sefa (Altınordu) - Dk. 58 Gökhan, Dk.90+3 Selim (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Oğulcan, Ali, Sefa (Altınordu) - Hamza (Hatayspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 yenilen Altınordu, evinde son dakikalara kadar 2-1 önde götürdüğü maçta Hatayspor'la berabere kaldı: 2-2. Maçın henüz 4'üncü dakikasında Serdar'la öne geçen kırmızı-lacivertlilere 58'de Gökhan karşılık verdi. Altınordu 70'te bu kez Sefa'nın golüyle 2-1'i buldu ancak 90+3'üncü dakikada sahneye çıkan Selim attığı şık golle Hatayspor'u yenilgiden kurtardı. Altınordu bu sonuçla 39 puana yükselse de play-off hattının dışında kaldı. Hatayspor ise 41 puana ulaştı, 5'inci sıradaki yerini korudu.

2'nci dakikada Altınordu penaltı kazandı. Hataysporlu Murat ceza sahası içinde Sefa'yı yere indirince hakem Çağdaş Altay beyaz noktayı gösterdi.

4'üncü dakikada Serdar'ın penaltı atışını kaleci Akın çeldi ancak pozisyonu takip eden Serdar dönen topu ağlara yolladı: 1-0.

16'ncı dakikada Htayaspor'un kazandığı frikikte Mesut topa sert vurdu, meşin yuvarlak üst direğin üzerinden auta çıktı.

18'inci dakikada Hatayspor'da serbest vuruşu bu kez Gökhan kullandı. Gökhan'ın şık vuruşunu kaleci Erce aynı güzellikte kurtardı.

53'üncü dakikada sağdan Hatayspor ceza sahasına giren Kerim yerden çıkardı. Okan'ın gelişine vuruşunda top kaleci Akın'ın kucağında kaldı.

58'inci dakikada Hatayspor beraberliği sağladı. Sağ kanatta topla buluşan Murat, ceza sahasındaki Gökhan'ı gördü. Topu kontrol eden Gökhan düzgün bir vuruşla maça dengeyi getiren golü kaydetti: 1-1.

70'inci dakikada Altınordu bir kez daha öne geçti. Rakibinden sıyrılan Sefa ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla fileleri sarsmayı başardı: 2-1.

90+3'üncü dakikada Hatayspor tabelayı yine eşitledi. Selim yaklaşık 25 metreden şutunu çekti, yerden giden top köşen filelerle buluştu. 2-2.

Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

DHA