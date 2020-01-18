Altınordu - Hatayspor maç sonucu | Altınordu - Hatayspor maç özeti

İki takım Altınordu - Hatayspor karşı karşıya geldi. TÜRKİYE: Spor Toto 1. Lig - 18. Maç Günü tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Altınordu - Hatayspor maç sonucu ve Altınordu - Hatayspor maç özeti detayları...

Altınordu - Hatayspor maç özeti

Bornova Stadı Stadı'nda oynanan maçta, hakem Turgut Doman maçı bitiren son düdüğü çaldı.

90'

+4

Oyuncu değişikliği. Gökhan Karadeniz sahadan çıkan oyuncu, Helder Barbosa maça dahil olan oyuncu.

90'

+4

Sarı kart! Altinordu FK takımı sarı kart gören taraf. Kartı gören oyuncu Kemal Rüzgar.

90'

+4

Hakem serbest atışa karar veriyor. Hatayspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

90'

+2

Rakip yarı sahada gol arayan Altinordu FK şimdi taç atışı kullanacak.

90'

+1

Altinordu FK kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

90'

+1

Maçın hakemi Turgut Doman Bornova Stadı Stadı'nda en az 3 dakikalık uzatmayı işaret ediyor.

90'

Turgut Doman Hatayspor lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

90'

Taç. Ev sahibi kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

89'

Turgut Doman Altinordu FK yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Hatayspor atışı kullanacak taraf.

89'

Hatayspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

89'

Korner kazanan takım Hatayspor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Rayane Aabid.

88'

Hatayspor rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

88'

Altinordu FK oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Kemal Rüzgar, çıkan oyuncu Yasin Ozan.

88'

Hakem Turgut Doman düdüğünü çalıyor ve Deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Hatayspor kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

87'

Az önce bir sakatlık yaşayan Atakan Uner tekrar sahadaki yerini alıyor.

86'

Turgut Doman sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Sakatlık geçiren oyuncu Atakan Uner

85'

Hatayspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Altinordu FK.

83'

Hatayspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

82'

Taç Altinordu FK takımının. Ev sahibi yarı alanından atışı kullanacak.

81'

Ofsayt! Ofsaytta kalan takım Hatayspor.

78'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

77'

Taç Hatayspor takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

76'

Hatayspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Altinordu FK.

76'

Hatayspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

75'

Bornova Stadı Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Hatayspor.

75'

Ravil Tagir kafa vuruşunda isabet bulamıyor. Bornova Stadı Stadı'nda skorda değişiklik yok.

75'

Bornova Stadı stadında, Altinordu FK takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

74'

Oyuncu değişikliği! Bayram Toysal oyuncu değişikliğine gidiyor. Bornova Stadı stadında oyuna giren oyuncu Idir Ouali, çıkan oyuncu Caner Hüseyin Bağ.

73'

Altinordu FK rakip ceza sahası etrafında gol arıyor. Ev sahibi şimdi taç atışı kullanacak.

73'

Sarı kart! Turgut Doman sarı kartını Mirkan Aydın için kullandı.

73'

Hakem Turgut Doman düdüğünü çalıyor ve ev sahibi yarı alanında faul veriyor. Altinordu FK kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

72'

Turgut Doman autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

72'

Furkan Cil şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Bornova Stadı Stadı'nda skor değişmedi.

72'

Altinordu FK takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Ali Yaşar.

71'

Turgut Doman Altinordu FK için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi Hatayspor yarı sahasına yerleşmiş durumda.

70'

Rakip yarı sahada gol arayan Altinordu FK şimdi taç atışı kullanacak.

70'

Altinordu FK takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Burak Ince, giren oyuncu Furkan Cil.

70'

Altinordu FK kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

66'

Bornova Stadı Stadı'nda ev sahibi rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

65'

Altinordu FK takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Ali Yaşar, çıkan oyuncu Metehan Mimaroğlu.

64'

2:2

Gol! Hatayspor skora denge getiriyor. Golü atan oyuncu Selim Ilgaz.

63'

Hatayspor takımının Gökhan Karadeniz ile kaleye çektiği şut, Altinordu FK savunmasından dönüyor.

63'

Korner kazanan takım Hatayspor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Rayane Aabid.

62'

Bornova Stadı stadında, Selim Ilgaz sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

61'

Turgut Doman Hatayspor lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

61'

Aut atışını kullanacak takımHatayspor.

61'

Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Altinordu FK takımında Yasin Ozan.

60'

Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Kubilay Sönmez, oyuna giren oyuncu Alican Özfesli.

60'

Turgut Doman Altinordu FK yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Hatayspor atışı kullanacak taraf.

60'

Atakan Uner kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

59'

Top auta çıkıyor. Altinordu FK oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

59'

Hatayspor rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

55'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

55'

Ofsayt! Yan hakemin bayrağı havada. Deplasman Takımı atağı ofsayt nedeni ile kesiliyor.

54'

Serbest vuruş! Turgut Doman Altinordu FK yarı alanında hücumda olan Hatayspor lehine faul çalıyor.

53'

Hatayspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

52'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Altinordu FK atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

52'

Hatayspor Altinordu FK yarı sahasında faul kazanıyor.

51'

Bornova Stadı Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Hatayspor.

51'

Üst direkten dönen top! Gole yaklaşan ancak direğe takılan takım Oğulcan Ulgun ile Altinordu FK.

50'

Turgut Doman autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

50'

Bornova Stadı Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Oğulcan Ulgun ancak isabet yok.

49'

Ev sahibi Hatayspor ceza sahasına girme çabasında ve taç. Atışı kullanacak takım Altinordu FK.

49'

Taç. Kullanacak takım Altinordu FK. Hatayspor yarı sahasında gol için yüklenen ev sahibi taç atışını kullanacak.

49'

Altinordu FK takımında Muhammed Mert kaleyi tutan şutunda golü bulamıyor.

47'

Turgut Doman autu işaret ediyor. Ev sahibi kale vuruşu hazırlığında.

46'

Aut atışını kullanacak takımHatayspor.

Ve ikinci yarı başladı.

Bornova Stadı Stadı'nda maçın ilk yarısı sona erdi.

45'

+3

Altinordu FK rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi şimdi taç atışını kullanacak.

45'

+2

Sarı kart gören oyuncu Selim Ilgaz

45'

+2

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

45'

+2

Maçın hakemi Turgut Doman, Altinordu FK takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

45'

+2

Altinordu FK takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Oğulcan Ulgun.

45'

+1

Serbest vuruş! Altinordu FK Hatayspor kalesine yakın yerden frikik kullanacak.

44'

Altinordu FK kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Hatayspor.

43'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Hatayspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

42'

Bornova Stadı Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Altinordu FK.

42'

Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Hatayspor takımında şutu çeken oyuncu Rayane Aabid.

41'

Turgut Doman taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Altinordu FK.

41'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

40'

Hatayspor takımında tedavisi tamamlanan Kubilay Sönmez tekrar sahada.

40'

Kubilay Sönmez yerden kalkamıyor. Tedavisi için oyun durmuş durumda.

39'

Taç Altinordu FK takımının. Ev sahibi yarı alanından atışı kullanacak.

39'

Maçın hakemi Turgut Doman, Hatayspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

37'

Gol pasını veren isim Kerim Alıcı.

37'

2:1

Gol! Muhammed Mert takımını öne geçiren golü kaydetti. Skor şimdi 2-1.

33'

Goldeki asistin sahibi Gökhan Karadeniz.

33'

1:1

Gol! Mirkan Aydın durumu 1-1 yapan golü kaydetti!

32'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

31'

Top auta çıkıyor. Altinordu FK oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

31'

Turgut Doman Hatayspor için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Altinordu FK yarı sahasına yerleşmiş durumda.

30'

Hakem Turgut Doman düdüğünü çalıyor ve ev sahibi yarı alanında faul veriyor. Altinordu FK kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

30'

Bornova Stadı stadında, Rayane Aabid sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

29'

Turgut Doman autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

25'

Turgut Doman taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Altinordu FK.

25'

Rakip yarı sahada gol arayan Hatayspor şimdi taç atışı kullanacak.

25'

Bornova Stadı Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Altinordu FK.

24'

Korner kazanan takım Hatayspor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Selim Ilgaz.

22'

Hakem Turgut Doman Hatayspor hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Deplasman Takımı rakip yarı alandan atışı kullanacak.

20'

Tedavi için bir süre saha kenarında kalan Kerim Alıcı, tekrar maça dahil oldu.

20'

Altinordu FK takımında sakatlık geçiren oyuncu Kerim Alıcı. Sağlık görevlileri sahada.

19'

Hatayspor takımında Rayane Aabid sarı kart ile cezalandırıldı.

19'

Faul! Ev sahibi rakip sahadan atışı kullanacak.

18'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

17'

Top auta çıkıyor. Altinordu FK oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

16'

Bornova Stadı Stadı'nda ev sahibi rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

15'

Turgut Doman Altinordu FK lehine frikik veriyor. Ev sahibi kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

15'

Rakip yarı sahada gol arayan Hatayspor şimdi taç atışı kullanacak.

15'

Hatayspor takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Selim Ilgaz.

14'

Bornova Stadı Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Selim Ilgaz. Şutu kaleyi buluyor ancak golle sonuçlanmıyor.

13'

Altinordu FK kendi yarı sahasında taç kullanacak.

13'

Serbest vuruş! Turgut Doman Altinordu FK yarı alanında hücumda olan Hatayspor lehine faul çalıyor.

12'

Hatayspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

12'

Bornova Stadı Stadı'nda ev sahibi rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

10'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

10'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

9'

Frikik! Bornova Stadı Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Altinordu FK.

9'

Hatayspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

8'

Ev sahibi rakip sahada gol arıyor. Kazanılan taç atışı ile rakip ceza sahasına girmeye çalışacak olan ekip Altinordu FK.

8'

Bornova Stadı stadında, Altinordu FK takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

6'

Taç Altinordu FK takımının. Ev sahibi yarı alanından atışı kullanacak.

6'

Turgut Doman Altinordu FK için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi Hatayspor yarı sahasına yerleşmiş durumda.

6'

Yasin Ozan asisti yapan oyuncu.

6'

1:0

Gol! Atakan Uner Altinordu FK adına skoru 1-0 yapan golü attı.

5'

Hatayspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

5'

Hatayspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Altinordu FK.

4'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

4'

Burak Ince çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Bornova Stadı Stadı'nda skorda değişiklik yok.

3'

Altinordu FK Hatayspor yarı sahasında faul kazanıyor.

3'

Altinordu FK rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi şimdi taç atışını kullanacak.

2'

Turgut Doman taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Altinordu FK.

1'

Aut atışını kullanacak takımAltinordu FK.

1'

Caner Hüseyin Bağ isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Izmir şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

1'

Hatayspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

1'

Izmir şehrinde maçın hakemi mücadeleyi başlatan düdüğü çaldı.