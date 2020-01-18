Altınordu - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE: Spor Toto 1. Lig - 18. Maç Günü kapsamında Altınordu - Hatayspor maçı oynanacak. Spor severler ise Altınordu - Hatayspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...
İki takım Altınordu - Hatayspor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Spor Toto 1. Lig - 18. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.
Peki Altınordu - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...
Altınordu - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Altınordu - Hatayspor, Spor Toto 1. Lig maçı 18 01 2020 günü Bein Sports Max 1, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 19:00
Spor Toto 1. Lig maçı, Bein Sports Max 1 kanalında canlı yayınlanacak.
Altınordu ile Hatayspor arasındaki Spor Toto 1. Lig Maçı Bornova Stadyumu, İzmir'da oynanacak.
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