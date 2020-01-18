İki takım Altınordu - Hatayspor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Spor Toto 1. Lig - 18. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Altınordu - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Altınordu - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Altınordu - Hatayspor, Spor Toto 1. Lig maçı 18 01 2020 günü Bein Sports Max 1, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 19:00

Spor Toto 1. Lig maçı, Bein Sports Max 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Altınordu ile Hatayspor arasındaki Spor Toto 1. Lig Maçı Bornova Stadyumu, İzmir'da oynanacak.