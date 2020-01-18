Altınordu - Hatayspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Altınordu'nun sahasında Hatayspor'la 2-2 berabere kaldığı maçın ardından iki takımın teknik adamları düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Maçı değerlendiren Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Ligin ilk yarısını Menemenspor galibiyetiyle bitirmiştik. Oyunumuzu her hafta geliştirerek bugüne geldik. Kamp dönemimiz de çok iyi geçti, aramıza katılan 3 oyuncumuz oldu. Önemli olan bu ivmeyi devam ettirmek. Devre aralarında bundan önceki yıllara baktığımızda; hep bir çıkışın yakalandığı, sistemin oturduğu ve üst sıralara tırmanan bir takım olmuştuk. Bugün lider Hatayspor'la oynadık ve kazanmak için çıktığımız bir maçtı. Rakibimizin gerçekten deneyimli ayakları var. İlk yarıda ön alan baskısı yaparak rakibin oyun kurmasına engel olmaya çalıştık ve çok büyük bir bölümde bunu başarıyla gerçekleştirdik. Skor avantajını da sağladık ve 1-1'den sonra bile tekrar reaksiyon vererek 2-1'e getirdik. Rakibimize şut atan oyuncuların fazla olması kalemizde zaman zaman tehlike oluşturdu. İkinci yarıda yine ön alan baskısıyla rakibin oyun kurmasını engelleme hedefiyle sahaya çıktık. Getirdiğimiz topları değerlendiremedik, son vuruşları yapamadık. 2-1'den sonra skoru 3-1'e getiremeyince rakibimiz skoru tekrar dengeledi. Oyuncu değişikliklerinin ardından oyunu biraz daha ileri taşıyacağımız yere biraz daha düşüş gösterdik. Genel anlamda baktığımızda; oyunun büyük bölümünde sistemimizi sahaya iyi yansıtarak oynadığımız maçtan 1 puanla ayrıldık. Kazanmak istiyorduk ama futbolcularımın hepsini kutladım. Birlikte ve sistemimizle oynadığımızda bu ligde her takımı yenebilecek güce sahibiz. Bu puan kaybını önümüzdeki haftalarda telafi etmeye çalışacağız" dedi.

"Mücadelemizden memnunum"

Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal ise, "Genç ve dinamik bir takıma karşı mücadele verdik. İlk yarıda kendi oyun anlayışımızın biraz dışında, biraz ağır ve bölgesel geçişleri zaman zaman iyi zaman zaman kötü sonuçlandırabildik. Altınordu takımı da önde basıp bize birçok dakikada sıkıntılı anlar yaşattı. İki defa öne geçtiler iki defa yakaladık. İkinci yarı öncesinde biraz daha akıcı oyun oynarsak daha çok yön değiştirirsek üretken olabileceğimizi konuştuk. Nitekim ikinci yarı bizim oyun mantalitemize yakın oyun sergiledik. Oyunun son dakikalarında durum 2-2 iken kaçan pozisyonumuzu atabilseydik belki şu an Hatay'a galip olarak dönecektik. Kimle oynarsak oynayalım deplasmanda alınan 1 puan iyidir. Biz hedefimize gidiyoruz, şu anda konumumuz iyi ve bunu korumaya çalışıyoruz. Maçların hepsi zor ve ligin ikinci yarısında özellikle takımların eksiklerini giderdiği bir dönemden geçeceğiz. Mücadelemizden memnunum. Önümüzde iç sahada oynayacağımız 2 maçımız var, kayıpsız geçmeyi hedefliyoruz. O maçlardan sonra da zirvedeki yerimizi net bir şekilde sağlamlaştıracağız diye düşünüyorum. Uzak yoldan gelip bizi burada destekleyen taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA