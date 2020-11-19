Altınordu - İstanbulspor canlı izleme linki

Liglere verilen milli aranın ardından heyecan yeniden başlıyor. TFF 1. Lig'de sezonun 10. haftası Cumartesi günü oynanacak maçlar ile başlayacak. Bu hafta oynanacak Altınordu - İstanbulspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Altınordu evinde 3 maçtır kazanıyor, toplamda 4 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde İstanbulspor deplasmanda 3 maçtır kaybetmiyor, toplamda 7 maçtır kaybetmiyor. Altınordu, ligde, 9 maçın sonunda 17 puanla 3. sırada yer alıyor. İstanbulspor ise 8 maçın sonunda 17 puanla 2. sırada yerini aldı. Peki, Altınordu - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ALTINORDU - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 10. hafta maçları başlıyor. Altınordu - İstanbulspor maçı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin hakemi, Suat Arslanboğa olacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise Ata Yıldırım ve Ali Tuna üstlenecek. Zorlu mücadele, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

ALTINORDU İLK 11

Erhan Erentürk, Furkan Metin, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Can Esendemir, Ufuk Budak, Yusuf Yalçın Arslan, Ahmet İlhan Özek, Muzaffer Kocaeer, Furkan Çil, Oğuzhan Akgün, Enis Destan

İSTANBULSPOR İLK 11

Alperen Uysal, Levent Ayçiçek, Wellington, Ali Yaşar, Onur Ergün, Yusuf Cihat Çelik, Melis Kabasakal, Kamal Issah, Kristal Abazaj, Eduart Rrcoca, Papa Diouf

ALTINORDU - İSTANBULSPOR CANLI İZLE

TFF ile TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte, tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak olan Altınordu - İstanbulspor maçı da TRT SPOR kanalından naklen izlenebilir.

Altınordu- İstanbulspor maçını canlı izlemek için linke tıklayınız.