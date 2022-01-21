Altınordu – İstanbulspor maçı canlı izle | İstanbulspor -Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu ile İstanbulspor arasındaki heyecan dolu maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda Spor Toto 1. Lig: Altınordu – İstanbulspor maçı canlı izle | İstanbulspor -Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.

ALTINORDU – İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1. Lig: Altınordu – İstanbulspor maçı 22 Ocak 2022 Cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda saat 13.30'da başladı. Zorlu mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Deniz Turgut ve Oğuz Terzi yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise olarak ise Ali Yılmaz görev yapıyor.

ALTINORDU – İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

İSTANBULSPOR -ALTINORDU MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1. Lig: Altınordu – İstanbulspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İSTANBULSPOR -ALTINORDU MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

İSTANBULSPOR - ALTINORDU İLK 11

ALTINORDU İLK 11

1. ALİ EMRE YANAR

26. FURKAN METİN

11. ALİ DERE

92. RAHMİ SALİH KAYA

2. VOLKAN FINDIKLI

4. KUBİLAY AKTAŞ

52. HÜSAMETTİN YENER

80. SAMİ SATILMIŞ

94. ENİS DESTAN

25. KÜRŞAD SÜRMELİ

77. FEYTTULLAH GÜRLÜK

İSTANBULSPOR İLK 11

1. MUHAMMED ALPEREN UYSAL

4. MEHMET YEŞİL

5. ESLEM ÖZTÜRK

9. İBRAHİM YILMAZ

13. OĞUZHAN BERBER

20. FERHAT YAZGAN

27. VALON ETHEMI

50. MICHAEL OLOGO INAINFE

57. MELİH KABASAKAL

66. ALİ YAŞAR

98. JETMİR TOPALLİ