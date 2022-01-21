Altınordu – İstanbulspor maçı canlı izle | İstanbulspor -Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Altınordu ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Spor Toto 1. Lig: Altınordu – İstanbulspor maçı canlı izle | İstanbulspor -Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu ile İstanbulspor arasındaki heyecan dolu maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda Spor Toto 1. Lig: Altınordu – İstanbulspor maçı canlı izle | İstanbulspor -Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.
ALTINORDU – İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1. Lig: Altınordu – İstanbulspor maçı 22 Ocak 2022 Cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda saat 13.30'da başladı. Zorlu mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Deniz Turgut ve Oğuz Terzi yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise olarak ise Ali Yılmaz görev yapıyor.
ALTINORDU – İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE
İSTANBULSPOR -ALTINORDU MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto 1. Lig: Altınordu – İstanbulspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilir.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
İSTANBULSPOR -ALTINORDU MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
İSTANBULSPOR - ALTINORDU İLK 11
ALTINORDU İLK 11
1. ALİ EMRE YANAR
26. FURKAN METİN
11. ALİ DERE
92. RAHMİ SALİH KAYA
2. VOLKAN FINDIKLI
4. KUBİLAY AKTAŞ
52. HÜSAMETTİN YENER
80. SAMİ SATILMIŞ
94. ENİS DESTAN
25. KÜRŞAD SÜRMELİ
77. FEYTTULLAH GÜRLÜK
İSTANBULSPOR İLK 11
1. MUHAMMED ALPEREN UYSAL
4. MEHMET YEŞİL
5. ESLEM ÖZTÜRK
9. İBRAHİM YILMAZ
13. OĞUZHAN BERBER
20. FERHAT YAZGAN
27. VALON ETHEMI
50. MICHAEL OLOGO INAINFE
57. MELİH KABASAKAL
66. ALİ YAŞAR
98. JETMİR TOPALLİ