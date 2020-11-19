Altınordu - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Liglere verilen milli aranın ardından heyecan yeniden başlıyor. TFF 1. Lig'de sezonun 10. haftası Cumartesi günü oynanacak maçlar ile başlayacak. Bu hafta oynanacak Altınordu - İstanbulspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Altınordu evinde 3 maçtır kazanıyor, toplamda 4 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde İstanbulspor deplasmanda 3 maçtır kaybetmiyor, toplamda 7 maçtır kaybetmiyor. Altınordu, ligde, 9 maçın sonunda 17 puanla 3. sırada yer alıyor. İstanbulspor ise 8 maçın sonunda 17 puanla 2. sırada yerini aldı. Peki, Altınordu - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ALTINORDU - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 10. hafta maçları başlıyor. Altınordu - İstanbulspor maçı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin hakemi, Suat Arslanboğa olacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise Ata Yıldırım ve Ali Tuna üstlenecek. Zorlu mücadele, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

TFF ile TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte, tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak olan Altınordu - İstanbulspor maçı da TRT SPOR kanalından naklen izlenebilir.