Spor Toto 1. Lig'de futbol şöleni 17. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Ara haftada oynanacak müsabakalar ile fikstür iyice sıkışacak. Bu kapsamda Altınordu ile Kocaelispor takımları karşı karşıya gelecek. Maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Altınordu - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ALTINORDU - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altınordu - Kocaelispor maçı 14 Aralık 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İzmir'de, İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

ALTINORDU - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altınordu - Kocaelispor maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Sporseverler karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ALTINORDU - KOCAELİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Altınordu - Kocaelispor maçını hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu'nun yardımcılıklarını Muhammet Yamak ve Emrah Ünal yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Burak Olcar görev alacak.