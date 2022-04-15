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Altınordu- Manisa FK maçı canlı izle | Altınordu- Manisa FK maçı TRT Türk canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig'in 32. hafta maçında Altınordu ile Manisa FK karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için Altınordu- Manisa FK maçı canlı izle | Altınordu- Manisa FK maçı TRT Türk canlı yayın izle linki haberimizde...

Altınordu- Manisa FK maçı canlı izle | Altınordu- Manisa FK maçı TRT Türk canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de 32.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda Altınordu ile Manisa FK arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Altınordu– Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

ALTINORDU- MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında Altınordu ile Manisa FK arasındaki maç, 16 Nisan 2022 Cumartesi günü Bornova Aziz Koca Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00' da başlayan mücadeleyi hakem  Mehmet Türkmen yönetiyor. Türkmen'in yardımcılıklarını M. Ali Akkor ve Mehmet Akıncık yapıyor.

ALTINORDU- MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE 

ALTINORDU- MANİSA FK MAÇI TRT TÜRK CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında Altınordu ile Manisa FK arasındaki maç, TRT Türk kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 2  kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

TRT Türk, Digiturk 48, D Smart 109, Kablo TV 45, Tivibu 46, Turkcell TV+ 176, Fil Box 152, Vodafone TV 125 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALTINORDU- MANİSA FK MAÇI TRT TÜRK CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ALTINORDU İLK 11

83. SERHAT ÖZTAŞDELEN
18. RIDVAN KOÇAK
11. ALİ DERE
2. VOLKAN FINDIKLI
55. ERDİ DİKMEN
4. KUBİLAY AKTAŞ
9. AHMET İLHAN ÖZEK
5. METEHAN YİLMAZ
52. HÜSAMETTİN YENER
17. RECEP AYDIN
7. ŞEREF ÖZCAN

MANİSA FK İLK 11

13. MUHAMMED BİRKAN TETİK
7. MARVIN LADJI GAKPA
10. HAKAN BARIŞ
11. SELİM ILGAZ
17. ANIL KOÇ
22. SADİ KARADUMAN
23. LOICK LANDRE
37. MUHAMMET TAHA ŞAHİN
55. YASİN PEHLİVAN
89. ERHAN ÇELENK
96. ÇAĞRI GİRİTLİOĞLU

Bölge Gündem Editör Ekibi
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