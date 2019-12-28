Altınordu - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE: Spor Toto 1. Lig - 17. Maç Günü kapsamında Altınordu - Menemenspor maçı oynanacak. Spor severler ise Altınordu - Menemenspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...
İki takım Altınordu - Menemenspor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Spor Toto 1. Lig - 17. Maç Günü ekranlarda olacak.
Peki Altınordu - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...
Altınordu - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Altınordu - Menemenspor, Spor Toto 1. Lig maçı 28 12 2019 günü Bein Sports Max 1, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 19:00
Spor Toto 1. Lig maçı, Bein Sports Max 1 kanalında canlı yayınlanacak.
Altınordu ile Menemenspor arasındaki Spor Toto 1. Lig Maçı Bornova Stadyumu, İzmir'da oynanacak.
Etiketler : Menemenspor, Maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HABERE YORUM KAT