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Altınordu - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE: Spor Toto 1. Lig - 17. Maç Günü kapsamında Altınordu - Menemenspor maçı oynanacak. Spor severler ise Altınordu - Menemenspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...

Altınordu - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İki takım Altınordu - Menemenspor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Spor Toto 1. Lig - 17. Maç Günü ekranlarda olacak. 

Peki Altınordu - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Altınordu - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Altınordu - Menemenspor, Spor Toto 1. Lig maçı 28 12 2019 günü Bein Sports Max 1, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 19:00

Spor Toto 1. Lig maçı, Bein Sports Max 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Altınordu ile Menemenspor arasındaki Spor Toto 1. Lig  Maçı Bornova Stadyumu, İzmir'da oynanacak.

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