Altınordu - Menemenspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu'nun sahasında Menemenspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik adamları maçın ardından düzenlenen basın toplantısından konuştu.

Maçı değerlendiren Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Menemenspor'un 10 haftadır kaybetmediğini ve morallerinin çok yüksek olduğunu bildiklerini söyleyerek, "Bizim de oyun gücümüz ve sistemimiz vardı. Biz bunlarla son 7 haftayı geçirdik ama atamadığımız goller, kazanamadığımız maçlar oldu. Oyunumuz bize hep moral verdi. Maçın ilk yarısında topa sahip olarak oynamaya çalıştık ve golü de bulduk. Gol öncesinde hızlı hücum geçişleriyle final paslarını atamamıştık. Rakibimizin de direkten dönen bir topu vardı, onlarda uzun top ve karambol oyununu iyi oynuyorlar. Birbirini tamamlayan oyunculardan kurulu. İkinci yarıda rakibimizin uzun toplarla üzerimize geleceğini biliyorduk. Biz de rakibimizin boş alanlarını değerlendirme planındaydık. Final paslarını değerlendirebilseydik oyun bizim lehimize kırılabilirdi ancak atamadığımız goller sonucu belki kalemizde gol de görebilirdik. Kazanmak önemliydi. İzmir derbisine yakışır bir maç oldu diyebilirim. 18 puana ulaştık ve son haftalardaki artan ivmemiz bize ikinci yarıda motivasyon verecek. Futbolcularımı kutluyorum ve Menemenspor'a da bundan sonra başarılar dilerim. Ayrıca, çok sevdiğim camia Altınordumuzun 96. yılını canı gönülden kutluyorum, nice yıllar dilerim. Türkiye'nin çok güzel bir kulübünde çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Yine bir seri yakalamaya çalışacağız"

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, 10 maçlık kaybetmeme serilerinin sona erdiğini belirterek, "O seri tabi bir şekilde bitecekti. Neticesinde bu maça denk geldi ve 3 puan kaybı oldu. İlk yarı Altınordu iyi top oynadı ve golü attı. Bizim de direkten dönen topumuz vardı. Maça bir şekilde dengelendi, ikinci yarıda baskılı oynadık ama pozisyonlarımızı gole çeviremedik. Futbolda atamayınca kaybedebiliyorsunuz. Artık bundan sonrasına bakmak lazım. Devre arasını iyi geçirip ikinci yarıya inşallah daha iyi hazırlanıp yine bir seri yakalamaya çalışacağız" dedi.

Kaynak: İHA