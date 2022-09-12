Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 5.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu ile Pendikspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Altınordu - Pendikspor maçı canlı izle | Altınordu - Pendikspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ALTINORDU - PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 5.haftasındaki Altınordu - Pendikspor maçı 12 Eylül Pazartesi günü İzmir Bornova'daki Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 20.00'da başlayan maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Murat Şener ve Suat Güz yapıyor.

ALTINORDU - PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE

ALTINORDU - PENDİKSPOR TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 5.haftasındaki Altınordu - Pendikspor maçı TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ALTINORDU - PENDİKSPOR TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ