Altınordu toparlanmak istiyor

SPOR Toto 1. Lig'de deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 yenilerek Play-Off yarışında yara alan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bize yakışmayan bir futbolla kaybettik. Oyuncularım seviyelerinin altında bir performans gösterdi. Bu tip mağlubiyetler olabilir ancak toparlanıp ayağa kalkmamız gerekiyor" dedi.

Bu sezon kalesinde ilk kez 3 gol gören İzmir temsilcisi son 2 deplasman maçından eli boş döndü. Kırmızı-lacivertliler 1-0'lık Denizlispor yenilgisinin ardından üst üste ikinci dış saha mağlubiyetini aldı.

Adana Demirspor'un çok iyi mücadele ettiğini ifade eden teknik patron Hüseyin Eroğlu, "Karşımızda bizi oynatmayan bir takım vardı. Beklemediğimiz bir sonuç aldık. Rakibin iyi hazırlanması ve stadın atmosferi bunda etkili oldu. Yaptığımız pas hataları Adana Demirspor'un üzerimize gelmesine neden oldu. Bir türlü istediğimiz oyunu sergileyemedik" diye konuştu. Ligde 38 puanı bulunan Altınordu gelecek hafta evinde kendisi gibi ilk 6 mücadelesi veren 40 puanlı Hatayspor'la karşı karşıya gelecek.

GENÇ ENİS'E BÜYÜK ALKIŞ

Altınordu U17 takımı oyuncularından Enis Destan, dün U17 Elit Ligi'nde iç sahada oynadıkları Adana Demirspor maçında örnek bir harekete imza attı. Maçın 67. dakikasında hakem Altınordu lehine penaltı kararı verirken, takım arkadaşıdan penaltıya neden olan pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu öğrenen Enis, isteyerek topu kale yerine auta gönderdi. Altınordu'nun sosyal medya hesabından, "Bu toprakların çocuklarına inanın, güvenin. Eğer adaletli olmayı öğretirseniz, yanlışlıkla verilen penaltıyı gözünü kırpmadan dışarıya atar. Aferin be çocuk" paylaşımı yapıldı. Altınordu'da geçen sezon altyapı maçında Barışcan Altunbaş da haksız olduğunu düşündüğü bir penaltıda topu taça yollamıştı.

DHA