TFF 1. ligde ilk hafta maçlarının sona ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrilmişti. İkinci hafta karşılaşmasında Altınordu ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise Altınordu - Tuzlaspor maçı canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle linki başlığıyla internette aratıyor. İşte konuyla ilgili bilgiler...

ALTINORDU - TUZLASPOR MAÇI CANLI İZLE

21 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Maç İzmir'de, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

ALTINORDU - TUZLASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Heyecan dolu bu mücadele TRT Avaz ekranlarından naklen yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecekler.

Altınordu - Tuzlaspor maçının hakemi Alper Akarsu olacak. Akarsu'nun yardımcılıklarını Emrah Ünal ve Harun Terin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.