Altınordu- Tuzlaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu ile Tuzlaspor kozlarını paylaşacak.

ALTINORDU - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Altınordu ile Tuzlaspor arasında oynanacak olan maç 1 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka TRT Spor kanalından şifresiz, Bein Sport Max 2 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Mücadeleyi hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu'un yardımcılıklarını Cemil Tunç ve Burak Cansız yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Furkan Aksuoğlu olacak.

ALTINORDU - TUZLASPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Altınordu ile Tuzlaspor arasında oynanacak olan mücadeleyi TRT Spor'dan dönüşümlü yayınla naklen izleyebilirsiniz.

ALTINORDU - TUZLASPOR MAÇI CANLI İZLE

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