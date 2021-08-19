Altınordu - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1. Lig'de heyecan 2. hafta maçları ile hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Altınordu - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

TFF 1. ligde ilk hafta maçlarının sona ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrilmişti. İkinci hafta karşılaşmasında Altınordu ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise internette Altınordu - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar... ALTINORDU - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 21 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Maç İzmir'de, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak. ALTINORDU - TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA? Heyecan dolu bu mücadele TRT Avaz ekranlarından naklen yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecekler. Altınordu - Tuzlaspor maçının hakemi Alper Akarsu olacak. Akarsu'nun yardımcılıklarını Emrah Ünal ve Harun Terin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.